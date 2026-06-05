Take Five : Houston, nous avons une introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'introduction en bourse de SpaceX sera au centre de l'attention, car la société devrait figurer parmi les dix entreprises cotées américaines les plus valorisées après son entrée en bourse, tandis qu'une hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne jeudi semble désormais inévitable.

Par ailleurs, la Chine publie une série de données et le groupe OPEP+ se réunit pour décider de ses quotas de production de pétrole dans le contexte de la guerre en Iran. Et la Coupe du monde de football débute jeudi au Mexique.

Voici ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Lewis Krauskopf à New York, Yoruk Bahceli, Karin Strohecker et Ahmad Ghaddar à Londres, et Gregor Stuart Hunter à Singapour.

IP-OH!

Wall Street se prépare à l'introduction en bourse de SpaceX, la société de fusées et de satellites d'Elon Musk — un événement boursier majeur qui sera probablement le premier d'une série de méga-introductions en bourse au cours des prochains mois.

L'entrée en bourse de SpaceX sur le Nasdaq — prévue le 12 juin — se profile alors que les valeurs technologiques en plein essor ont entraîné une remontée spectaculaire des principaux indices boursiers américains. La société prévoit de lever un montant record de 75 milliards de dollars et vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars.

Cette cotation devrait être suivie par les entrées en bourse des géants de l'IA OpenAI et Anthropic, qui a annoncé le 1er juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

L'indice mensuel des prix à la consommation aux États-Unis sera également au centre de l'attention, alors que les investisseurs sont aux prises avec les craintes d'inflation suscitées par la hausse des prix de l'énergie. Le rapport sur les résultats d'Oracle ORCL.N maintiendra la flambée des valeurs technologiques et le secteur en pleine effervescence de l'IA sous les feux de la rampe.

COUPER LE MAL DANS L'ŒUF

La BCE s'apprête à devenir la première des grandes banques centrales à relever ses taux depuis la guerre en Iran.

Le souvenir de la crise énergétique de 2022 étant encore frais, Francfort tient à ne pas rater le coche cette fois-ci.

La hausse de 25 points de base attendue jeudi est considérée comme une « assurance » — signalant que la BCE ne laissera pas l'inflation s'installer — plutôt que comme le début d'un cycle de hausses importantes.

Il ne s'agit pas d'un boom économique post-pandémique comme en 2022, les décideurs politiques doivent donc trouver un équilibre délicat en essayant de relever les taux sans aggraver le ralentissement de la croissance déjà en cours en raison de la crise.

C'est pourquoi les marchés estiment que la BCE ne relèvera ses taux que deux ou trois fois cette année, la prochaine hausse étant très probablement prévue en septembre.

LA PLUS IMPORTANTE DES CHOSES LES MOINS IMPORTANTES La Coupe du monde de football 2026 débute jeudi. Le plus grand événement sportif au monde sera co-organisé au Mexique , au Canada et aux États-Unis. Environ 5 milliards de personnes ont suivi la dernière édition — avec davantage d'équipes et de sites , on s'attend à un engouement mondial encore plus grand.

C'est une véritable mine d'or pour les entreprises de boissons telles que Molson Coors TAP.N ou Heineken HEIN.AS , les fabricants européens de vêtements de sport comme Adidas

ADSGn.DE , ou encore le secteur touristique américain HLT.N et les compagnies aériennes AAL.O , car les supporters voyagent, font le plein de bière et s'arrachent les produits dérivés.

L'impact macroéconomique? Moins spectaculaire — la croissance tend à être de courte durée et les dépenses sont souvent simplement redistribuées, surtout lorsqu'elles se répartissent entre trois grandes économies.

Et pour les paris au bureau : le modèle de prédiction de Goldman Sachs — basé sur les classements Elo conçus pour les joueurs d'échecs — donne l'avantage à l'Espagne avec 26%, suivie de la France , de l'Argentine et du Brésil .

STATU QUO

Les ministres de l'OPEP+ devraient s'accorder dimanche sur une hausse de l'objectif de production pour juillet, selon certaines sources, le groupe affichant le statu quo malgré la guerre en Iran.

Les prix du pétrole ont été volatils, les investisseurs attendant des avancées dans les pourparlers de paix qui pourraient débloquer le détroit d'Ormuz . En mai, les prix ont chuté de plus de 19%, principalement en raison des espoirs d'un accord.

Sept membres clés de l'OPEP+ ont relevé leurs quotas de près de 600.000 barils par jour (bpd) d'avril à juin. Pourtant, la production réelle a chuté à 33,19 millions de bpd en avril, contre 42,77 millions en février.

Le quota de juillet devrait augmenter d'environ 188.000 b/j, dans la lignée de juin. L'Agence internationale de l'énergie a averti que les stocks mondiaux pourraient atteindre des niveaux critiques avant le pic de la demande estivale.

BILAN DE SANTÉ DE LA CHINE L'économie chinoise fera l'objet d'un bilan mensuel la semaine prochaine, les données commerciales pour le mois de mai, attendues mardi, devant fournir les dernières informations sur la manière dont la plus grande économie d'Asie a géré le troisième mois de la guerre en Iran.

Mercredi, les investisseurs auront une nouvelle lecture des tendances des prix , notamment pour savoir si l'inflation des prix à la consommation restera sur la trajectoire ascendante qu'elle suit depuis octobre. L'indice des prix à la production retiendra également l'attention, après être passé en territoire positif en mars pour la première fois en près de quatre ans.

Les données sur les prêts pour le mois de mai doivent également être publiées au cours de la semaine. Le mois d'avril a enregistré la plus faible croissance depuis deux ans du financement social total, l'indicateur le plus large du crédit accordé à l'économie chinoise.

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