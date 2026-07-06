Take Five : Guerre et paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du paragraphe 13 de l'article publié vendredi afin d'y inclure la décision de l'OPEP+ concernant la production)

Les publications de données se font plus rares, la saison des résultats n'a pas encore commencé et aucune décision majeure sur les taux d'intérêt n'est attendue, mais une réunion de l'Otan aux enjeux importants, un ENQUÊTE de la première réunion de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale et un cours du pétrole imprévisible offriront de quoi occuper les marchés.

Voici un ENQUÊTE de la semaine à venir, rédigé par Rae Wee à Singapour, Lewis Krauskopf à New York, ainsi qu’Alun John, Amanda Cooper et Marc Jones à Londres.

1/ À LA RECHERCHE D'INDICES Les investisseurs chercheront à y voir plus clair au cours de la semaine à venir quant à l’évolution des taux d’intérêt américains, en décortiquant le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale — la première sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Le compte-rendu de la réunion de juin, publié mercredi, sera examiné à la loupe pour détecter d’éventuelles divisions au sein de la banque centrale et connaître le point de vue des décideurs sur l’influence des prix de l’énergie, qui ont considérablement baissé ces dernières semaines. Les paris sur des hausses de taux se sont renforcés à l’issue de la réunion, que les investisseurs ont jugée étonnamment « belliciste ». M. Warsh a lui-même déclaré qu’il s’en tiendrait fermement à l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed et qu’il « décevrait » toute personne qui s’attendrait à une politique monétaire accommodante. Les marchés disposeront également de premières indications sur la saison des résultats des entreprises américaines du deuxième trimestre, qui s’annonce décisive , avec la publication la semaine prochaine des résultats de PepsiCo PEP.O et de Delta Air Lines DAL.N .

2/ L'ATOUT MAJEUR DE L'Otan La Turquie accueillera les 7 et 8 juillet les dirigeants des 32 pays membres de l’OTAN, ainsi que d’autres dirigeants du Golfe et d’ailleurs, pour ce qui s’annonce comme un sommet de deux jours décisif pour cette alliance militaire qui s’effiloche. Le dernier sommet avait débouché sur un engagement historique selon lequel les pays membres — à l’exception de l’Espagne — consacreraient l’équivalent de 5 % de leur PIB à la défense d’ici 2035. Aujourd’hui, les dirigeants arrivent à Ankara sous pression pour tenir leurs engagements et parer à toute nouvelle menace du président américain Donald Trump de se retirer de cette alliance atlantique vieille de 77 ans. Au-delà des discussions financières et des inquiétudes concernant le parapluie de sécurité américain, des informations pourraient également être dévoilées sur ce qu’on a surnommé la « nouvelle banque de l’OTAN » , défendue par le Premier ministre canadien Mark Carney.

Se pose également une question plus profonde et plus épineuse: une alliance fondée sur le consensus peut-elle évoluer à la vitesse désormais nécessaire pour faire face aux défis mondiaux actuels?

3/ C'EST LE CALME… TROP DE CALME

Si vous clignez des yeux, vous risquez de passer à côté. Les contrats à terme sur le pétrole LCOc1 sont revenus à leur niveau d’avant le début de la guerre, fin février. Après avoir atteint en mai leur plus haut niveau depuis quatre ans, à 126 dollars le baril, les contrats à terme sur le Brent se situent désormais juste au-dessus de 70 dollars le baril, à la suite d’une spirale baissière dont la rapidité a surpris tout le monde.

En 2022, plusieurs semaines après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les contrats à terme sur le Brent à échéance immédiate se situaient encore à environ 13 % au-dessus de leurs niveaux d’avant-guerre, tandis que le prix du brut à livrer dans 12 mois était supérieur de près de 10 %. Les stocks mondiaux ne sont pas au plus bas, mais ils doivent encore être reconstitués après des prélèvements records. Le pétrole circule dans le détroit d’Ormuz, mais de manière irrégulière. Et les installations de production endommagées par la guerre ne fonctionnent pas encore à 100 % de leur capacité. Les risques s’accumulent , ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse du prix du brut que peu de gens semblent actuellement prendre en compte. La réunion du groupe OPEP+ dimanche a abouti à une augmentation de la production, mais n’a pas apporté beaucoup plus de clarté.

4/ LES USINES EUROPÉENNES À LA DIFFICULTÉ L'aggravation du déficit commercial entre la Chine et l'Union européenne suscite des inquiétudes à Bruxelles , où le commissaire européen au commerce vient de rencontrer le ministre chinois du Commerce.

Une série de données et d’événements dans les jours à venir permettra de replacer cette situation dans son contexte.

Les chiffres du commerce extérieur allemand et français pour le mois de mai doivent être publiés, ainsi que ceux de la production industrielle en Allemagne, le moteur économique traditionnel de l’Europe. La production au cours des trois mois précédant avril était déjà en perte de vitesse; les investisseurs et les responsables politiques seront donc à l’affût du moindre signe indiquant dans quelle mesure l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran a pu dynamiser le secteur. La situation de l'industrie manufacturière au cœur de l'Europe est encore mise en évidence par le cas de Volkswagen, qui envisage de fermer quatre usines allemandes et de supprimer jusqu'à 100 000 emplois. Ces projets devraient être discutés lors d'une réunion du conseil de surveillance de VW prévue le 9 juillet, selon Reuters.

5/ REJOIGNEZ LE CLUB La Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) annonce mercredi sa décision sur les taux ; les investisseurs parient que la banque centrale pourrait emboîter le pas à son homologue australienne et relever ses taux . Alors que certaines sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs prévisions de hausse des taux après que le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran a ramené les cours du pétrole à leurs niveaux d’avant la guerre, l’inflation devrait rester supérieure à la fourchette cible de la RBNZ pendant un certain temps.

Cela renforce les arguments en faveur d’un resserrement de la politique monétaire, même si cela pourrait se faire au prix d’un nouvel affaiblissement du marché du travail du pays. Le Fonds monétaire international a déclaré que la reprise économique de la Nouvelle-Zélande avait été retardée par le choc des prix du pétrole et l’incertitude mondiale accrue.

Ailleurs en Asie, les données sur l'inflation en Chine, en Thaïlande, aux Philippines et à Taïwan, attendues cette semaine, pourraient révéler de nouveaux effets de répercussion de la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient.