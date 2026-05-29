Take Five : Certainement, peut-être

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Les efforts sporadiques de Téhéran et de Washington pour prolonger leur cessez-le-feu et rouvrir le détroit d'Ormuz dominent les perspectives du marché, tandis que les données en provenance des États-Unis et de la zone euro devraient mieux mettre en lumière les répercussions économiques du conflit.

Ailleurs, les décideurs politiques indiens sont aux prises avec les répercussions du conflit, les Colombiens se rendent aux urnes et le club des entreprises technologiques pesant plus de 1.000 milliards de dollars semble prêt à s’agrandir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Dhara Ranasinghe et Alun John à Londres, Lewis Krauskopf et Rodrigo Campos à New York, et Kevin Buckland à Tokyo.

1/ PRÊTS POUR UNE SURPRISE SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI?

Le dernier rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis mettra les marchés à l'épreuve – ainsi que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh – les investisseurs étant à l'affût du moindre signe de reprise de la pression inflationniste.

Selon un sondage Reuters, les chiffres de l'emploi non agricole du mois de mai, publiés vendredi, devraient indiquer un ralentissement de la croissance de l'emploi à 96.000 et un taux de chômage de 4,3 %. Cela fait suite à une hausse de 115.000 emplois en avril, supérieure aux prévisions , ce qui témoigne d'un marché du travail toujours résilient. Les données sur l'industrie manufacturière et les services devraient fournir des indices supplémentaires sur la dynamique économique.

Le moindre signe de surchauffe pourrait perturber les marchés, les craintes inflationnistes entraînant déjà des hausses des rendements obligataires . L'inflation reste bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed à l'approche de la première réunion de Warsh en tant que président de la banque centrale américaine, prévue plus tard en juin. Les marchés estiment désormais qu'il y a plus de chances d'une hausse des taux que d'une baisse en 2026, malgré les appels du président Donald Trump en faveur d'un assouplissement.

2/ SENSIBLES AUX RÉPERCUSSIONS

Pour les responsables de la Banque centrale européenne, la question clé est de savoir dans quelle mesure la hausse des prix de l'énergie alimente l'inflation générale.

Les chiffres de l'IPC de la zone euro pour le mois de mai, qui seront publiés mardi, devraient apporter quelques réponses, d'autant plus que le conflit au Moyen-Orient s'est prolongé suffisamment longtemps pour que des effets de second tour apparaissent.

Les analystes tablent sur une inflation globale annuelle de 3 %, mais de seulement 2,2 % hors énergie et alimentation.

La BCE semble déterminée à relever ses taux de 25 points de base en juin quoi qu'il arrive, mais les perspectives au-delà de cette date sont moins certaines. Les marchés monétaires anticipent au moins une, voire deux hausses supplémentaires cette année.

Tout dépendra de l’inflation. Philip Lane, économiste en chef de la BCE , a averti que le choc énergétique pourrait s’avérer persistant, tout en soulignant qu’il diffère de la flambée d’il y a quatre ans, qui était due à la guerre en Ukraine et à la demande post-pandémique.

3/ ENVIE DE REJOINDRE MON GANG?

Le club des entreprises à la capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars s'est encore agrandi, avec l'arrivée de la société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS et de Micron Technology MU.O , cotée aux États-Unis.

Emmené par Nvidia NVDA.O , désormais évalué à plus de 5.000 milliards de dollars, ce groupe est dominé par des entreprises au cœur du boom de l'IA. Ces nouvelles entrées soulignent la pérennité de la reprise tirée par l'IA, alors même que la guerre en Iran s'éternise et aggrave le choc énergétique mondial.

Les investisseurs sont désormais confrontés à un dilemme familier: s'en tenir à une stratégie gagnante ou s'inquiéter davantage du risque de concentration. Les marchés forts peuvent être les plus vulnérables si le sentiment des investisseurs bascule.

4/ LA RUPIE DANS LE COIN

La chute de la roupie indienne à des niveaux historiquement bas a alimenté les paris sur une hausse des taux le 5 juin, malgré les signaux indiquant que la Banque centrale indienne est réticente à recourir à la politique monétaire pour soutenir la monnaie.

La roupie INR= a brièvement frôlé les 97 pour un dollar le 22 mai avant qu’une intervention apparente de la banque centrale ne stabilise les marchés. Sa forte dépendance au pétrole importé a exposé l’Inde à la guerre en Iran, entraînant des sorties de capitaux et pesant sur la monnaie.

Alors que trois sources ont déclaré à Reuters que la RBI n'était pas pressée de relever ses taux, certaines grandes banques tablent sur une hausse en juin. Les traders sont partagés à parts égales entre une hausse et le statu quo, certains étant peut-être encouragés par la hausse surprise d'un point de pourcentage décidée il y a quelques jours par la Banque centrale du Sri Lanka .

5/ ÉLECTIONS EN COLOMBIE

Le premier tour des élections présidentielles en Colombie, qui se tiendra dimanche semble ouvrir la voie à un second tour le 21 juin. Le sénateur de gauche Iván Cepeda est en tête dans les sondages, mais il semble peu probable qu’il remporte la victoire dès le premier tour, ce qui concentre l’attention sur la question de savoir qui l’accompagnera au second tour: la conservatrice Paloma Valencia ou l’outsider d’extrême droite Abelardo de la Espriella .

Les marchés suivront cela de près. Cepeda promet la continuité en matière de dépenses sociales, tandis que ses rivaux prônent une politique budgétaire plus rigoureuse, des mesures incitatives favorables au marché et une ligne plus dure en matière de sécurité — un message qui a trouvé un écho dans toute une région qui vire à droite. Le peso et les actions d’Ecopetrol donneront un verdict immédiat.

Alors que le Brésil se dirige également vers une élection serrée en octobre entre le président Luiz Inacio Lula da Silva et son adversaire de droite Flavio Bolsonaro , le thème général est familier: l’idéologie importe moins aux marchés qu’une politique budgétaire crédible et la maîtrise de l’inflation.