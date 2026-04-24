Take Five : Beaucoup de discussions, beaucoup de technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec l'information concernant la clôture de l'enquête du ministère américain de la Justice sur le président de la Fed, Jerome Powell, au paragraphe 13)

La semaine prochaine réunira les trois grandes préoccupations actuelles des investisseurs: la guerre en Iran , l'évolution des taux d'intérêt et le boom de l'IA . Quatre des plus grandes banques centrales mondiales se réunissent, se demandant combien de temps elles pourront encore ignorer la flambée des prix mondiaux de l'énergie due au blocage du détroit d'Ormuz, tandis que cinq des géants technologiques américains appelés les "Magnificent Seven" publient leurs résultats.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Marc Jones et Dhara Ranasinghe à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Rae Wee à Singapour.

1/LE CORRIDOR DU POUVOIR

La semaine prochaine, comme les huit semaines qui l'ont précédée, sera dominée par la question de savoir si des progrès peuvent être réalisés dans la guerre en Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz, le goulet d'étranglement maritime qui est désormais l'enjeu clé du conflit. L'Iran affiche ouvertement son emprise renforcée sur ce corridor maritime et, bien qu'il y ait eu un certain soulagement à l'annonce de la prolongation des cessez-le-feu respectifs par Washington, Téhéran, Israël et le Liban , le fait que le prix du baril de pétrole dépasse à nouveau largement les 100 dollars montre bien ce qu'en pensent les marchés. La diplomatie, tout signe de pourparlers secrets, ainsi que les publications sur les réseaux sociaux du président américain Donald Trump et du Guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei , continueront d'alimenter la volatilité, d'autant plus que Trump affirme désormais qu'il ne se précipitera pas pour conclure un accord, car il souhaite quelque chose d'"éternel". Ce conflit prolongé creuse également le fossé entre les États-Unis et l'Otan. Trump a critiqué à plusieurs reprises les membres de l'alliance pour ne pas avoir soutenu ses attaques contre l'Iran et Washington envisage désormais de sanctionner les pays "difficiles" , tels que l'Espagne, selon des responsables.

2/KA-POWELL! La banque centrale la plus influente au monde, la Réserve fédérale, devrait maintenir les taux d'intérêt américains inchangés mercredi, ce qui signifie que l'accent sera principalement mis sur ses indications pour les mois à venir, la plupart des économistes estimant que des baisses sont hors de question pour l'instant. Une intrigue secondaire consiste à savoir si ce sera la dernière réunion de Jerome Powell à la tête de la Fed, ou même s'il y participera à l'avenir, étant donné que son mandat plus large en tant que gouverneur de la Fed – qui court jusqu'en 2028 – est également remis en cause . Le mandat de cet homme de 73 ans à la présidence de la Fed doit prendre fin le mois prochain; il s'agirait donc de son chant du cygne à la tête de l'institution. En effet, on a appris vendredi que le ministère américain de la Justice mettait fin à son enquête sur Powell concernant le coût de la rénovation du siège de la Fed, levant ainsi un obstacle à la prise de fonction du candidat choisi par Trump pour le remplacer -- Kevin Warsh --.

Il y aura également des données clés à analyser. Le PIB du premier trimestre, puis l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles de mars (PCE) – l'indicateur d'inflation préféré de la Fed – seront tous deux publiés jeudi.

3/UNE GRANDE SEMAINE POUR LES GÉANTS DE LA TECH Les rapports de cinq des sociétés à très forte capitalisation boursière, surnommées les "Magnificent Seven", seront à l'affiche d'une avalanche de résultats du premier trimestre la semaine prochaine. Cela intervient à un moment où l'optimisme quasi inébranlable des investisseurs quant aux bénéfices générés par l'IA apporte un soutien crucial aux indices boursiers, qui frôlent des niveaux records. Rien que mercredi, les résultats d'Alphabet GOOGL.O , de Microsoft MSFT.O , d'Amazon AMZN.O et de Meta META.O sont attendus – quatre "hyperscalers" qui dépensent actuellement des milliards dans des centres de données et d'autres infrastructures de haute technologie.

Le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O publiera ses résultats le lendemain, dans la foulée de l'annonce de la nomination de John Ternus , son responsable matériel de longue date, pour succéder à Tim Cook au poste de directeur général, 15 ans après que ce dernier ait pris la relève du cofondateur d'Apple, Steve Jobs.

Mais il ne s'agit pas uniquement du secteur technologique. Plus d'un tiers des entreprises du S&P 500 publieront leurs résultats la semaine prochaine, notamment le fabricant de médicaments amaigrissants Eli Lilly LLY.N , le géant pétrolier Exxon Mobil XOM.N et le géant des cartes de crédit Visa V.N .

4/ OPTIONNALITÉ La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient toutes deux maintenir leurs taux d'intérêt directeurs respectifs à 2 % et 3,75 % jeudi, après avoir délibérément tempéré les anticipations de hausses préventives au cours des deux dernières semaines.

Le fragile cessez-le-feu en Iran a permis de gagner un peu de répit, mais avec le prix du pétrole déjà repassé au-dessus des 100 dollars, les marchés monétaires s'attendent toujours à ce que les deux institutions aient relevé leurs taux à deux reprises avant la fin de l'année. L'"optionalité" sera le mot d'ordre. La présidente de la BCE, Christine Lagarde , sera pressée de questions sur la probabilité d'une hausse avant l'été. Elle ne voudra certainement pas répéter l'erreur d'une hausse prématurée commise par un autre président français de la BCE, Jean-Claude Trichet, juste avant l'éclatement de la crise de la zone euro. À Londres, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déjà averti les marchés qu’ils prenaient de l’avance et, compte tenu de la nervosité que la politique intérieure fait régner sur les marchés des gilts, il marche lui aussi sur une corde raide.

5/PRENDRE SON TEMPS La Banque du Japon complète la liste des grandes banques centrales en action. Sa réunion de mardi marquera le début du défilé et, tout comme aux États-Unis et en Europe, ce qui semblait être une occasion de relever les taux d’intérêt s’annonce désormais comme une nouvelle occasion de rester les bras croisés. 0#JPYIRPR

Des sources ont indiqué à Reuters que Kazuo Ueda et ses collègues auront probablement besoin de plus de temps pour évaluer les répercussions de la guerre au Moyen-Orient, mais les observateurs s'attendent à ce qu'ils laissent la porte grande ouverte à une hausse en juin. Certains craignent qu'ils ne prennent du retard. Même le président de la Banque asiatique de développement, , a averti que le yen pourrait subir de nouvelles pressions si les marchés estimaient que la Banque du Japon agissait trop lentement compte tenu des risques inflationnistes.

Pour l'instant, la devise japonaise continue de stagner autour de 160 yens pour un dollar JPY= . Il s'agit d'un niveau que les investisseurs considèrent depuis longtemps comme un seuil susceptible de déclencher une intervention sur le marché des changes. Ils attendent toutefois toujours.