Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taiwan va augmenter ses dépenses de défense de 10% face aux pressions de la Chine Reuters • 13/08/2020 à 06:08









TAIPEI, 13 août (Reuters) - Les dépenses de défense de Taiwan vont augmenter de 10.2% l'an prochain, selon les calculs de Reuters, alors que le gouvernement augmente ses investissements militaires face à la pression de la Chine. Le Cabinet du président Tsai Ing-wen a proposé un budget de 15.42 milliards de dollars (12.80 milliards d'euros) mis en place en janvier prochain. La Chine a accru ses activités militaire autour de Taiwan depuis la réélection de Tsai en janvier dernier. Le président a fait du développement des forces armées et des dépenses militaires une priorité. La Chine n'a jamais renoncé à utiliser la force pour contrôler Taiwan et a dénoncé les ventes d'armes américaines à l'île. Washington est tenue par la loi de fournir à Taiwan les moyens de se défendre. (Yimou Lee et Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.