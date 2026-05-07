Taiwan teste pour la première fois des torpilles pour ses propres sous-marins

Taiwan a effectué pour la première fois un test de tir de torpille dans le cadre de son projet de sous-marins de sa propre conception, destiné à renforcer sa dissuasion face à la Chine.

Le groupe taiwanais CSBC Corp 2208.TW , à la tête de ce projet devant aboutir à la construction de huit sous-marins, a déclaré jeudi dans un communiqué que le premier bâtiment de ce programme, le Narval, avait effectué mercredi son premier test de tir de torpille, sans préciser les caractéristiques de ce projectile.

Le Narval, qui sera équipé à terme d'un système de combat de Lockheed Martin LMT.N et de 48 torpilles lourdes Mark 48 de conception américaine, a effectué son premier test de navigation sous-marine en janvier.

La Chine considère Taiwan comme une province rebelle et effectue des manoeuvres militaires quasi quotidiennes aux abords de l'île.

Taiwan, qui rejette les prétentions de souveraineté chinoises, a développé son propre programme de sous-marins avec l'expertise et l'appui technologique de plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Ce programme souffre toutefois de retards: le Narval était censé être livré à la marine taiwanaise en 2024.

L'île dispose déjà de deux sous-marins acquis auprès des Pays-Bas dans les années 1980.

(Ben Blanchard, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)