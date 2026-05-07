 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Taiwan teste pour la première fois des torpilles pour ses propres sous-marins
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 12:02

Taiwan a effectué pour la première fois un test de tir de torpille dans le cadre de son projet de sous-marins de sa propre conception, destiné à renforcer sa dissuasion face à la Chine.

Le groupe taiwanais CSBC Corp 2208.TW , à la tête de ce projet devant aboutir à la construction de huit sous-marins, a déclaré jeudi dans un communiqué que le premier bâtiment de ce programme, le Narval, avait effectué mercredi son premier test de tir de torpille, sans préciser les caractéristiques de ce projectile.

Le Narval, qui sera équipé à terme d'un système de combat de Lockheed Martin LMT.N et de 48 torpilles lourdes Mark 48 de conception américaine, a effectué son premier test de navigation sous-marine en janvier.

La Chine considère Taiwan comme une province rebelle et effectue des manoeuvres militaires quasi quotidiennes aux abords de l'île.

Taiwan, qui rejette les prétentions de souveraineté chinoises, a développé son propre programme de sous-marins avec l'expertise et l'appui technologique de plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Ce programme souffre toutefois de retards: le Narval était censé être livré à la marine taiwanaise en 2024.

L'île dispose déjà de deux sous-marins acquis auprès des Pays-Bas dans les années 1980.

(Ben Blanchard, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
514,170 USD NYSE +1,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank