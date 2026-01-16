 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Taïwan souhaite devenir un partenaire stratégique des États-Unis en matière d'IA grâce à un accord tarifaire
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 04:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et de détails du ministre de l'économie, TSMC, paragraphes 9-12)

Taïwan vise à devenir un partenaire stratégique étroit en matière d'intelligence artificielle avec les États-Unis grâce à un accord visant à réduire les droits de douane et à stimuler les investissements taïwanais dans le pays, a déclaré vendredi le vice-premier ministre taïwanais Cheng Li-chiun.

L'administration Trump a poussé Taïwan, un important producteur de semi-conducteurs, à investir davantage aux États-Unis, en particulier dans la fabrication des puces qui alimentent la tendance vers l'IA.

L'accord commercial conclu jeudi réduit les droits de douane sur de nombreuses exportations du géant des semi-conducteurs et oriente les nouveaux investissements vers l'industrie technologique américaine, mais il pourrait également irriter la Chine, qui considère Taïwan comme son propre territoire.

Les entreprises taïwanaises investiront 250 milliards de dollars pour accroître la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis. Ce montant comprend 100 milliards de dollars déjà engagés par le fabricant de puces TSMC 2330.TW en 2025, et d'autres à venir, selon le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick.

Taïwan garantira également un crédit supplémentaire de 250 milliards de dollars pour faciliter d'autres investissements, a déclaré l'administration Trump.

Mme Cheng, qui a mené les négociations pour Taipei, a déclaré lors d'une conférence de presse à Washington que l'accord était gagnant-gagnant et qu'il encouragerait également les investissements américains à Taïwan, dont les États-Unis sont le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d'armes.

"Lors de cette négociation, nous avons encouragé les investissements bidirectionnels entre Taïwan et les États-Unis dans le domaine de la haute technologie, en espérant qu'à l'avenir, nous pourrons devenir des partenaires stratégiques étroits en matière d'intelligence artificielle", a-t-elle déclaré lors d'un commentaire retransmis en direct.

Le plan d'investissement n'est pas piloté par le gouvernement, et les entreprises taïwanaises continueront à investir dans leur pays, a ajouté Mme Cheng.

"Nous pensons que cette coopération au niveau de la chaîne d'approvisionnement ne consiste pas à "déplacer", mais à "construire." Nous étendons notre empreinte aux États-Unis et aidons les Américains à mettre en place des chaînes d'approvisionnement locales, mais plus encore, il s'agit d'une extension et d'une expansion de l'industrie technologique taïwanaise"

S'adressant aux journalistes à Taipei, le ministre taïwanais de l'économie, Kung Ming-hsin, a déclaré que les investissements porteraient également sur les serveurs d'IA et l'énergie. Quant à savoir quelle part serait liée aux puces, c'est aux entreprises de l'annoncer, a-t-il ajouté.

TSMC a déclaré dans un communiqué qu'elle se félicitait de la perspective d'"accords commerciaux solides" entre les États-Unis et Taïwan.

"En ce qui concerne les projets de TSMC, la demande du marché pour notre technologie avancée est très forte, nous continuons à investir à Taïwan et à nous développer à l'étranger, toutes les décisions d'investissement sont basées sur les conditions du marché et les demandes des clients", a ajouté le communiqué.

Valeurs associées

TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Afghanes avec leurs enfants sont assises dans le service de malnutrition de Médecins sans frontières (MSF) d’un hôpital à Hérat le 8 janvier 2026. Certaines familles parcourent des centaines de kilomètres pour atteindre l’hôpital d’Hérat, faute d’infrastructures de santé dans leurs provinces d’origine ( AFP / Wakil KOHSAR )
    A Hérat, l'hôpital du dernier espoir pour les mères d'enfants malnutris
    information fournie par AFP 16.01.2026 05:02 

    "Personne ne peut imaginer ce que je traverse": dans une salle de soins intensifs, Najiba, 24 ans, veille sans relâche sur son bébé, Artiya, l'un des quelque quatre millions d'enfants risquant de mourir de malnutrition cette année en Afghanistan. La jeune femme ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 15/01/2026
    Top 5 IA du 15/01/2026
    information fournie par Libertify 16.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , M6 , NVIDIA , Nexans , Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Boeing conclut un accord de principe avec les anciens salariés de Spirit AeroSystems
    information fournie par Reuters 16.01.2026 04:08 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Un syndicat représentant environ 1.600 employés du fournisseur de fuselage Spirit AeroSystems ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti socialiste Antonio Jose Seguro (à gauche) s'entretient avec le candidat indépendant et amiral Henrique Gouveia e Melo (au centre) à côté du candidat de Chega, André Ventura (à droite), avant un débat télévisé avec les autres candidats à la présidence en vue des élections du 18 janvier, à Lisbonne, le 6 janvier 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Présidentielle au Portugal: le candidat d'extrême droite favori du premier tour
    information fournie par AFP 16.01.2026 03:55 

    La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle au Portugal s'achève vendredi, avec le candidat d'extrême droite André Ventura dans le rôle de favori du scrutin de dimanche, un scénario inédit même s'il a très peu de chances de l'emporter au second ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank