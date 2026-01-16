Taïwan souhaite devenir un partenaire stratégique des États-Unis en matière d'IA grâce à un accord tarifaire

Taïwan vise à devenir un partenaire stratégique étroit en matière d'intelligence artificielle avec les États-Unis grâce à un accord visant à réduire les droits de douane et à stimuler les investissements taïwanais dans le pays, a déclaré vendredi le vice-premier ministre taïwanais Cheng Li-chiun.

L'administration Trump a poussé Taïwan, un important producteur de semi-conducteurs, à investir davantage aux États-Unis, en particulier dans la fabrication des puces qui alimentent la tendance vers l'IA.

L'accord commercial conclu jeudi réduit les droits de douane sur de nombreuses exportations du géant des semi-conducteurs et oriente les nouveaux investissements vers l'industrie technologique américaine, mais il pourrait également irriter la Chine, qui considère Taïwan comme son propre territoire.

Les entreprises taïwanaises investiront 250 milliards de dollars pour accroître la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis. Ce montant comprend 100 milliards de dollars déjà engagés par le fabricant de puces TSMC 2330.TW en 2025, et d'autres à venir, selon le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick.

Taïwan garantira également un crédit supplémentaire de 250 milliards de dollars pour faciliter d'autres investissements, a déclaré l'administration Trump.

Mme Cheng, qui a mené les négociations pour Taipei, a déclaré lors d'une conférence de presse à Washington que l'accord était gagnant-gagnant et qu'il encouragerait également les investissements américains à Taïwan, dont les États-Unis sont le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d'armes.

"Lors de cette négociation, nous avons encouragé les investissements bidirectionnels entre Taïwan et les États-Unis dans le domaine de la haute technologie, en espérant qu'à l'avenir, nous pourrons devenir des partenaires stratégiques étroits en matière d'intelligence artificielle", a-t-elle déclaré lors d'un commentaire retransmis en direct.

Le plan d'investissement n'est pas piloté par le gouvernement, et les entreprises taïwanaises continueront à investir dans leur pays, a ajouté Mme Cheng.

"Nous pensons que cette coopération au niveau de la chaîne d'approvisionnement ne consiste pas à "déplacer", mais à "construire." Nous étendons notre empreinte aux États-Unis et aidons les Américains à mettre en place des chaînes d'approvisionnement locales, mais plus encore, il s'agit d'une extension et d'une expansion de l'industrie technologique taïwanaise"

S'adressant aux journalistes à Taipei, le ministre taïwanais de l'économie, Kung Ming-hsin, a déclaré que les investissements porteraient également sur les serveurs d'IA et l'énergie. Quant à savoir quelle part serait liée aux puces, c'est aux entreprises de l'annoncer, a-t-il ajouté.

TSMC a déclaré dans un communiqué qu'elle se félicitait de la perspective d'"accords commerciaux solides" entre les États-Unis et Taïwan.

"En ce qui concerne les projets de TSMC, la demande du marché pour notre technologie avancée est très forte, nous continuons à investir à Taïwan et à nous développer à l'étranger, toutes les décisions d'investissement sont basées sur les conditions du marché et les demandes des clients", a ajouté le communiqué.