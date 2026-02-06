Taiwan s'associe à l'entreprise américaine Kratos pour construire des drones d'attaque destinés à contrer la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine Kratos Defense KTOS.O et l'armée taïwanaise ont testé avec succès un nouveau drone d'attaque propulsé par un jet, dans le but de renforcer rapidement la capacité de l'île à déployer un grand nombre de drones à bas prix face à la menace croissante de la Chine.

Lors d'une récente campagne d'essais dans les installations de Kratos à Oklahoma City, les ingénieurs des deux parties ont validé l'intégration d'une charge utile de mission taïwanaise sur le drone d'attaque Mighty Hornet IV, a déclaré Kratos dans un communiqué jeudi.

Kratos a qualifié ce test d'"étape importante" qui pourrait ouvrir la voie à une coopération plus approfondie entre l'entreprise et le principal organisme de recherche militaire de Taïwan, le National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST).

Cette initiative intervient alors que Taïwan cherche à renforcer ses liens avec les États-Unis en matière de sécurité, notamment en développant et en fabriquant conjointement des armes , tandis que la Chine intensifie la pression militaire pour forcer l'île gouvernée démocratiquement à accepter les revendications de souveraineté de Pékin.

Dans un communiqué, le NCSIST a décrit le projet comme un "nouveau jalon dans la collaboration américano-taïwanaise en matière de technologie de défense", affirmant qu'une telle coopération peut raccourcir les délais de développement et répondre aux besoins de Taïwan en matière de "contre-mesures rapides et de frappes préemptives à longue portée".

Le Mighty Hornet IV est développé comme une arme peu coûteuse, semblable à un missile de croisière, et les deux parties ont l'intention de baser une "grande quantité" de systèmes à Taïwan, à la fois comme moyen de dissuasion et comme atout en temps de guerre, d'après Kratos.

La Chine, qui considère Taïwan comme son propre territoire malgré les objections de l'île, envoie presque quotidiennement des avions et des navires de guerre dans le ciel et les eaux autour de Taïwan, dans le cadre de ce que Taipei appelle des tactiques de "zone grise". Elle a organisé ses derniers jeux de guerre à grande échelle près de l'île à la fin du mois de décembre.

Le nombre d'avions militaires chinois détectés, y compris des chasseurs et des drones, opérant près de Taïwan a augmenté de 23 % en 2025 par rapport à l'année précédente, a déclaré cette semaine le ministre taïwanais de la défense.

Taipei s'efforce de sécuriser des systèmes sans pilote moins chers et plus nombreux, qui sont essentiels pour compliquer toute attaque potentielle de la part de la Chine.