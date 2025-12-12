Taïwan ouvre un nouveau centre de cloud pour soutenir l'effort d'"IA souveraine"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

Le président taïwanais Lai Ching-te a inauguré vendredi un nouveau centre d'informatique en nuage équipé d'un puissant superordinateur, dans le cadre de l'effort d'"IA souveraine" de l'île aux puces électroniques.

Le gouvernement souhaite que le nouveau centre d'informatique en nuage, situé dans la ville méridionale de Tainan, devienne un moteur essentiel pour le développement de l'intelligence artificielle et une base d'innovation dans les domaines de l'informatique à haute performance, des télécommunications, des services en nuage et du contenu numérique.

Lai Ching-te, dans des commentaires diffusés en direct sur les chaînes de télévision taïwanaises, a déclaré que le centre symbolisait le passage de Taïwan du statut de grand fabricant de matériel informatique à celui d'"île de l'intelligence artificielle", développant une "intelligence artificielle souveraine".

L'installation de 15 mégawatts héberge le superordinateur "Nano 4", le plus grand et le plus récent superordinateur de Taïwan. Il est équipé de 1 760 puces H200 de Nvidia NVDA.O et de 144 puces Blackwell, selon le Conseil national des sciences et technologies de Taïwan.

Le principal fournisseur de puces du concepteur américain Nvidia est la société taïwanaise TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l'épine dorsale de l'économie de l'île.

"Cela prouve au monde entier que Taïwan ne dispose pas seulement d'une fabrication de puces de pointe, mais aussi d'une force de classe mondiale en matière d'intégration de systèmes et d'informatique à haute performance", a déclaré Lai Ching-te.

Ce projet fait partie de l'initiative "Ten Major AI Infrastructure Projects " de Taïwan, dévoilée en juillet, qui vise à renforcer le rôle de l'île dans l'amélioration de ses capacités en matière d'IA et à l'aider à accélérer ses efforts en vue de construire une "île technologique intelligente".