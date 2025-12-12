 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Taïwan ouvre un nouveau centre de cloud pour soutenir l'effort d'"IA souveraine"
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 04:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

Le président taïwanais Lai Ching-te a inauguré vendredi un nouveau centre d'informatique en nuage équipé d'un puissant superordinateur, dans le cadre de l'effort d'"IA souveraine" de l'île aux puces électroniques.

Le gouvernement souhaite que le nouveau centre d'informatique en nuage, situé dans la ville méridionale de Tainan, devienne un moteur essentiel pour le développement de l'intelligence artificielle et une base d'innovation dans les domaines de l'informatique à haute performance, des télécommunications, des services en nuage et du contenu numérique.

Lai Ching-te, dans des commentaires diffusés en direct sur les chaînes de télévision taïwanaises, a déclaré que le centre symbolisait le passage de Taïwan du statut de grand fabricant de matériel informatique à celui d'"île de l'intelligence artificielle", développant une "intelligence artificielle souveraine".

L'installation de 15 mégawatts héberge le superordinateur "Nano 4", le plus grand et le plus récent superordinateur de Taïwan. Il est équipé de 1 760 puces H200 de Nvidia NVDA.O et de 144 puces Blackwell, selon le Conseil national des sciences et technologies de Taïwan.

Le principal fournisseur de puces du concepteur américain Nvidia est la société taïwanaise TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et l'épine dorsale de l'économie de l'île.

"Cela prouve au monde entier que Taïwan ne dispose pas seulement d'une fabrication de puces de pointe, mais aussi d'une force de classe mondiale en matière d'intégration de systèmes et d'informatique à haute performance", a déclaré Lai Ching-te.

Ce projet fait partie de l'initiative "Ten Major AI Infrastructure Projects " de Taïwan, dévoilée en juillet, qui vise à renforcer le rôle de l'île dans l'amélioration de ses capacités en matière d'IA et à l'aider à accélérer ses efforts en vue de construire une "île technologique intelligente".

Valeurs associées

NVIDIA
180,9300 USD NASDAQ -1,55%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 11/12/2025
    Top 5 IA du 11/12/2025
    information fournie par Libertify 12.12.2025 05:00 

    Au programme ce matin : ADP , STMicroelectronics, Sanofi , Schneider, Visa. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le candidat d'extrême droite à la présidence du Chili, José Antonio Kast, salue ses partisans lors de son meeting de clôture de campagne à Temuco, au Chili, le 11 décembre 2025 ( AFP / EITAN ABRAMOVICH )
    Présidentielle au Chili: le candidat d'extrême droite promet un retour à "l'ordre et la sécurité"
    information fournie par AFP 12.12.2025 04:33 

    Le candidat d'extrême droite à la présidence du Chili, José Antonio Kast, donné favori du scrutin de dimanche, a promis le retour à "l'ordre et la sécurité" après des années de "chaos", en clôturant sa campagne jeudi soir. Sur une estrade, protégé comme il en a ... Lire la suite

  • Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, le 10 décembre 2025 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )
    Maduro accuse les Etats-Unis de "piraterie" contre le Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 04:20 

    Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé jeudi les Etats-Unis de "piraterie maritime", au lendemain de l'arraisonnement spectaculaire par les forces américaines d'un pétrolier au large de son pays. "Ils ont enlevé les membres d'équipage, volé le navire ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Zelensky, un chef de guerre sous pression
    information fournie par AFP 12.12.2025 04:05 

    La Russie pensait se débarrasser de Volodymyr Zelensky en quelques jours en envahissant l'Ukraine en février 2022. Mais le président ukrainien a tenu, devenant le symbole de la résistance inattendue d'un pays face à un puissant ennemi. Novice en politique lors ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank