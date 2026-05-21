Taïwan mène une enquête sur trois personnes soupçonnées d'exportation illégale de serveurs d'IA haut de gamme

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Les procureurs taïwanais ont déclaré jeudi qu'ils enquêtaient sur trois personnes soupçonnées d'avoir exporté illégalement des serveurs d'IA haut de gamme fabriqués par Super Micro SMCI.O et équipés de puces Nvidia

NVDA.O soumises aux contrôles à l'exportation des États-Unis.

En mars, le ministère américain de la Justice a inculpé trois personnes liées à Super Micro, dont son cofondateur, pour avoir aidé à faire passer en contrebande vers la Chine pour au moins 2,5 milliards de dollars de technologie américaine d'IA, en violation des lois sur l'exportation.

Les procureurs de la ville de Keelung, dans le nord de Taïwan, ont déclaré dans un communiqué que les trois personnes faisant l'objet de l'enquête, dont ils n'ont pas révélé les noms complets, auraient su que les serveurs d'IA de Super Micro étaient soumis à des contrôles américains stricts et qu'il était interdit de les vendre en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao.

Mais afin de réaliser de “énormes profits illégaux” en les vendant à la Chine, les accusés auraient comploté pour acheter les serveurs à Taïwan, puis les déclarer à l’exportation en utilisant de faux documents et de fausses informations, ont déclaré les procureurs.

Super Micro et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les deux sociétés ont déclaré qu'elles s'engageaient à respecter les lois américaines en matière d'exportation.

Les procureurs ont indiqué avoir ordonné mercredi aux garde-côtes taïwanais de procéder à des perquisitions dans 12 lieux, dont les domiciles des trois accusés et des sociétés liées.

Des preuves ont été saisies, et les trois accusés ainsi que des témoins liés à l'affaire ont été placés en détention ou convoqués pour être interrogés, ont-ils ajouté.

Géant des semi-conducteurs, Taïwan est le principal producteur des puces de pointe qui alimentent la tendance vers l'IA.

Taïwan dispose déjà de règles strictes visant à empêcher que des produits de haute technologie et du savoir-faire ne soient transférés vers la Chine, qui considère l'île comme son propre territoire et intensifie ses pressions politiques et militaires contre son gouvernement démocratiquement élu. Taïwan s'oppose fermement aux revendications de souveraineté de la Chine.