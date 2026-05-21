Bourse de Paris: Elior dégringole de plus de 22% après avoir vu son bénéfice net divisé par deux au premier semestre

Le groupe de restauration collective Elior cédait plus de 22% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris jeudi, après avoir annoncé un bénéfice net divisé par deux pour son premier semestre décalé.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Vers 07H25 GMT, le titre cédait 22,85% à 2,17 euros, sur un indice élargi SBF 120 lui-même à l'équilibre (-0,24%).

Elior a mis en avant un contentieux sur un contrat en Italie pour expliquer ses résultats.

Le groupe a passé une provision de 25 millions d'euros "comptabilisée sur ce premier semestre au titre du contrat avec un opérateur ferroviaire italien dans le contexte d'un contentieux tarifaire toujours en cours", avait souligné le directeur financier du groupe, Didier Grandpré, lors d'un échange avec des journalistes.

"Hors cet impact exceptionnel, notre marge nette s'établit à 1,4%, ce qui représente une légère amélioration par rapport au premier semestre 2024/2025" où la marge était de 1,3%, avait-il ajouté.

Le chiffre d'affaires a dans le même temps reculé légèrement de 1% en publié et progressé de 1,3% en organique (hors effets de change), à 3,18 milliards d'euros.

Elior a aussi annoncé avoir revu à la baisse sa prévision de croissance organique du chiffre d’affaires désormais comprise entre 1% et 2% contre 3% à 4% initialement communiquée ainsi que sa marge d'Ebita "ajusté hors élément exceptionnel autour de 3%" contre entre 3,5% et 3,7% initialement communiqué.

Elior, très endetté et en déficit après la crise sanitaire, a été repris en avril 2023 par le spécialiste du recyclage Derichebourg, via une augmentation de capital et l'apport des activités du pôle multiservices DMS à Elior.

Le groupe avait annoncé en novembre avoir renoué avec les bénéfices sur son exercice 2024-2025 pour la première fois depuis 2019, avec un bénéfice net de 88 millions d'euros.