Taïwan-Les entreprises vont investir $20 mds de plus aux USA

Les entreprises taïwanaises prévoient de nouveaux investissements de 20 milliards de dollars (17,28 milliards d'euros) aux États-Unis, soutenus par la demande en applications d’intelligence artificielle (IA), a déclaré mercredi le ministre de l’Économie de l’île sans donner plus de détails, suscitant une réaction favorable de la part d’un responsable américain en visite.

Les États-Unis, principal soutien international et fournisseur d’armes de Taïwan – dont la Chine revendique la souveraineté –, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles, ont incité les entreprises de technologie taïwanaises à intensifier leurs investissements dans le cadre d’une initiative américaine visant à développer la production nationale de semi-conducteurs.

S'exprimant lors de l'inauguration du pavillon américain au salon SEMICON à Taipei, la capitale, le ministre de l'Économie, Kung Ming-hsin, a déclaré que les entreprises taïwanaises investissaient "très activement" aux États-Unis.

Depuis le mois de mai, date à laquelle Taïwan a participé au sommet sur l’investissement SelectUSA, Kung Ming-hsin a indiqué que le ministère avait procédé à une nouvelle évaluation afin de déterminer quelles entreprises, outre le grand fabricant de puces TSMC 2330.TW , pourraient souhaiter renforcer leurs investissements aux États-Unis, ce qui s’est traduit par un montant supplémentaire de 20 milliards de dollars.

Les commandes dans les domaines de l’IA et des puces électroniques sont "extrêmement dynamiques", ce qui explique cet intérêt, a ajouté le ministre de l'Économie, sans toutefois préciser de quelles entreprises il s’agissait.

La multinationale TSMC a annoncé en juillet un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars dans l’État américain de l’Arizona, portant le montant total des investissements prévus à 265 milliards de dollars.

S’exprimant lors du même événement, un responsable du ministère américain du Commerce chargé de superviser le programme gouvernemental visant à stimuler la production nationale de semi-conducteurs, appelé "CHIPS Act", s’est félicité de cette annonce.

"Cela démontre notre engagement commun et continu en faveur d’une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs et en électronique sûre, résiliente et innovante", a déclaré Bill Frauenhofer, directeur exécutif chargé des investissements et de l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs au sein du département.

"Ces projets renforceront les capacités technologiques essentielles aux États-Unis et favoriseront les innovations qui façonneront notre avenir collectif pour les décennies à venir", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a parfois critiqué Taïwan pour avoir "volé" le marché américain des semi-conducteurs, une perception que le gouvernement taïwanais juge injuste, alors même qu’il a soutenu ses entreprises pour qu’elles augmentent leurs investissements aux États-Unis.

(Rédigé par Ben Blanchard ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)