Taiwan interdit à son tour l'application de visioconférence Zoom

7 avril (Reuters) - Taiwan a demandé à son tour à l'administration de ne plus utiliser Zoom Video Communications ZM.O , en raison de failles concernant la confidentialité et la sécurité de cette application de visioconférence. Le nombre d'utilisateurs quotidiens sur la plate-forme a bondi à plus de 200 millions en mars grâce à la généralisation du télétravail à la suite des mesures de restriction imposées par les autorités pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. La société fait cependant de plus en plus l'objet de critiques en raison d'une absence de chiffrement de bout en bout des sessions de réunion et du "zoombombing", c'est-à-dire des intrusions de participants non-invités à des conversations. Si une agence publique doit organiser une visioconférence, elle "ne devrait pas utiliser de produits présentant des problèmes de sécurité tels que Zoom", a déclaré mardi le gouvernement taïwanais dans un communiqué, sans plus de précision sur les problèmes en question. Le ministère de l'Education a par la suite déclaré que l'application était également interdite dans le cadre de l'école à distance. Zoom n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. La semaine dernière, Eric Yuan, le directeur général de Zoom, avait présenté ses excuses aux utilisateurs, reconnaissant que la société n'avait pas répondu aux attentes de la communauté en matière de confidentialité et de sécurité et qu'elle s'attaquait au problème. Le groupe SpaceX d'Elon Musk, le fondateur de Tesla TSL.O , a également interdit à ses employés d'utiliser Zoom, selon un document interne consulté par Reuters. Sur le marché de la visioconférence, Zoom est en concurrence avec Teams de Microsoft MSFT.O , Webex de Cisco CSCO.O et Hangouts de Google GOOGL.O . (Supantha Mukherjee à Bangalore et Ben Blanchard à Taipei; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

