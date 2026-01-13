Taïwan déclare être parvenu à un "large consensus" avec les États-Unis sur les négociations tarifaires

Taïwan et les États-Unis sont parvenus à un "large consensus" sur leurs négociations tarifaires et discutent d'un calendrier pour la tenue d'une réunion de clôture, a déclaré Taipei mardi, alors qu'une source familière avec la question a déclaré qu'une annonce pourrait être faite d'ici la fin du mois.

Taiwan souhaite que les droits de douane sur ses exportations vers les États-Unis soient ramenés de 20 % à 15 % , comme l'a déclaré le gouvernement en décembre.

Grand producteur de semi-conducteurs, Taïwan a déclaré à plusieurs reprises que son offre aux États-Unis comprenait une aide pour reproduire le succès de l'île dans la construction de pôles technologiques autour de parcs scientifiques dédiés.

L'administration Trump est sur le point de conclure un accord commercial avec Taïwan pour réduire ses droits de douane à 15 % et souhaite que le fabricant de puces TSMC 2330.TW s'engage à construire au moins cinq autres installations en Arizona, a rapporté le New York Times lundi.

En réponse à ce rapport, le Bureau des négociations commerciales de Taïwan a déclaré que son objectif avait toujours été d'obtenir une réduction du taux des droits de douane.

"Taïwan et les États-Unis sont parvenus à un large consensus sur les questions pertinentes", a-t-il déclaré, sans donner de détails. "Les deux parties discutent actuellement du calendrier de la réunion de clôture."

Une source au fait des négociations, qui s'est confiée à Reuters sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question, a déclaré qu'un accord pourrait être dévoilé avant la fin du mois de janvier.

"Il ne s'agit plus que de mettre de l'ordre dans les derniers détails", a ajouté la source , tout en refusant de fournir d'autres précisions.

Le bureau du représentant américain au commerce n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures normales d'ouverture à Washington.

TSMC a refusé de dire si elle investirait davantage aux États-Unis, en plus des 165 milliards de dollars qu''elle s'est déjà engagée à y investir.

Les puces taïwanaises ne sont pas soumises aux droits de douane américains.