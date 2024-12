Taïwan bloque la fusion Uber-Foodpanda pour des raisons de monopole

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Taïwan a rejeté mercredi le projet du géant américain Uber de racheter la filiale taïwanaise de Foodpanda, détenu par Delivery Hero, estimant que l'opération nuirait considérablement à la concurrence.

Le géant américain souhaitait acquérir Foodpanda Taïwan d'ici le premier semestre 2025 pour 950 millions de dollars, fusionnant ainsi les deux principaux acteurs du marché taïwanais de livraison de nourriture.

"Les inconvénients de cette fusion pour la concurrence sur le marché dépassent de loin ses avantages économiques", a affirmé Chen Chi-ming, vice-président de la Fair Trade Commission (FTC) de Taïwan, lors d'une conférence de presse.

La part de marché des entreprises fusionnées aurait dépassé 90%, selon lui.

"Aucune mesure corrective ne pourrait garantir de manière suffisante le maintien de la concurrence", a-t-il ajouté.

Uber avait décrit l'opération, annoncée en mai, comme l'une des plus grandes opérations internationales sur l'île de Taïwan en dehors de l'industrie des semi-conducteurs.

M. Chen a indiqué que la FTC avait procédé à une analyse économique pour évaluer l'impact de la fusion sur la concurrence et qu'elle avait reçu plus de 600 réponses de la part de plateformes de livraison de repas et d'organisations concernées.

Le syndicat taïwanais des livreurs s'est félicité de la décision de la FTC. Il avait fait valoir que la fusion aurait créé un monopole et entraîné des pertes considérables pour les livreurs, les vendeurs et les consommateurs.

En mai, les entreprises ont également conclu un accord séparé pour l'achat par Uber pour un montant de 300 millions de dollars, d'actions ordinaires de Delivery Hero nouvellement émises.