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Taïwan annonce que les F-16 américains retardés commenceront à arriver cette année
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 09:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Taïwan subit des retards dans les livraisons d'armes américaines

* Lockheed Martin: engagé dans les objectifs de sécurité de Taïwan

* Les États-Unis ont approuvé en 2019 la vente d'avions de combat F-16 à Taïwan pour un montant de 8 milliards de dollars

* Taïwan prend livraison de deux drones "SkyGuardian".

(Ajout d'une déclaration du ministère sur les drones américains aux paragraphes 11-12, puce)

Les livraisons d'avions de combat F-16V retardées pour Taïwan commenceront cette année avec une production à "pleine capacité", a déclaré le ministère de la défense de l'île après que de hauts responsables de la défense se soient rendus aux États-Unis.

Taïwan, qui fait face à une menace militaire croissante de la part de la Chine, s'est plaint de retards répétés pour les armes commandées aux États-Unis, le plus important soutien international et fournisseur d'armes de l'île, que Pékin revendique comme son territoire.

En 2019, les États-Unis ont approuvé la vente d'avions de chasse F-16 de Lockheed Martin LMT.N à Taïwan pour un montant de 8 milliards de dollars, un accord qui porterait la flotte de F-16 de l'île à plus de 200 avions, mais le projet a connu des difficultés, notamment des problèmes de logiciels.

Le vice-ministre Hsu Szu-chien, accompagné du chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air Tien Chung-yi, s'est rendu lundi sur la chaîne de montage des F-16V de Lockheed Martin en Caroline du Sud pour voir le premier avion, a indiqué le ministère taïwanais de la défense dans un communiqué publié samedi en fin de journée.

Les livraisons commenceront cette année, a précisé le ministère, sans donner plus de détails.

Lockheed Martin a affecté plusieurs centaines de personnes à l'assemblage des avions restants, et "il n'y a pas de goulot d'étranglement dans l'approvisionnement en pièces ou en main-d'œuvre; la production se poursuit à pleine capacité avec un calendrier en deux équipes", a-t-il déclaré.

Lockheed Martin a déclaré dans un communiqué qu'il s'engageait à "fournir des capacités de dissuasion avancées pour soutenir les objectifs de sécurité de Taïwan".

"Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement américain afin d'accélérer la livraison dans la mesure du possible", a déclaré Lockheed Martin.

Le F-16V étant un nouveau modèle spécialement conçu pour Taïwan, des vols d'essai continus sont encore nécessaires pour affiner ses systèmes, et les tests doivent être effectués avec soin, a déclaré le ministère.

Taïwan a converti 141 anciens F-16A/B en F-16V et a commandé 66 nouveaux F-16V, qui disposent d'une avionique, d'un armement et de systèmes radar avancés pour mieux faire face à l'armée de l'air chinoise, et notamment à ses chasseurs furtifs J-20.

M. Hsu a également assisté à une cérémonie de livraison aux États-Unis de deux des quatre drones MQ-9B "SkyGuardian" commandés, a indiqué le ministère dimanche, les deux autres devant être livrés l'année prochaine.

Fabriqués par General Atomics, les drones de la série MQ-9 ont été largement utilisés dans des situations de combat, notamment par Israël au-dessus de Gaza.

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