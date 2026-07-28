Taïwan a placé en détention un employé de Nvidia dans le cadre de l'enquête sur Super Micro, selon les médias taïwanais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails tout au long du texte) par Wen-Yee Lee

Les procureurs taïwanais ont placé en détention un employé de Nvidia NVDA.O dans le cadre d'une enquête sur des exportations présumées illégales de serveurs d'IA de Super Micro SMCI.O vers la Chine, ont rapporté les médias locaux taïwanais.

Le parquet du district de Keelung a indiqué mardi dans un communiqué qu’un suspect, dont le nom de famille est Chang, avait été interrogé après que les autorités eurent perquisitionné son domicile et son lieu de travail le 24 juillet. Le communiqué ne précise pas où il était employé.

M. Chang a ensuite été placé en détention, les procureurs ayant estimé qu’il risquait de s’enfuir, de détruire des preuves ou de s’entendre avec des complices ou des témoins, ont-ils précisé.

Les serveurs étaient équipés de puces Nvidia soumises aux contrôles à l'exportation américains, ont précisé les procureurs. Ces restrictions imposées par Washington depuis 2022 rendent illégale l'exportation ou la vente de ces semi-conducteurs en Chine continentale.

Le média taïwanais Mirror Media a rapporté mardi que le suspect Chang est un employé de Nvidia.

Nvidia n’a pas confirmé si le suspect était bien l’un de ses employés. Dans une déclaration à Reuters, la société a déclaré: “ Nous vendons principalement nos produits à des partenaires de renom, notamment des équipementiers (OEM), qui nous aident à garantir que toutes les ventes respectent les règles américaines en matière de contrôle des exportations. ”

EXTENSION DE L'ENQUÊTE SUR SUPERMICRO

Cette dernière intervention s’inscrit dans le cadre d’une troisième série de perquisitions menées dans le cadre de l’enquête, après les premières séries effectuées en mai et en juin .

En mai, les procureurs taïwanais avaient lancé la première vague , plaçant en détention trois personnes soupçonnées d’avoir illégalement exporté vers la Chine des serveurs d’IA haut de gamme de Super Micro équipés de puces Nvidia soumises à des restrictions.

Fin juin, les procureurs taïwanais ont lancé une deuxième vague , plaçant en détention deux employés de Super Micro au sein de sa filiale taïwanaise.

En mars, le ministère américain de la Justice a inculpé trois personnes liées à Super Micro, dont l’un de ses cofondateurs, pour avoir contribué à faire passer en contrebande vers la Chine au moins 2,5 milliards de dollars de technologies américaines d’IA, en violation des contrôles à l’exportation des États-Unis.

Géant des semi-conducteurs, Taïwan est le premier producteur mondial de puces de pointe utilisées dans les applications d’IA.

Taïwan a renforcé ses contrôles à l’exportation ces dernières années afin d’empêcher que des technologies de pointe et un savoir-faire ne parviennent en Chine, qui revendique cette île gouvernée démocratiquement comme faisant partie de son territoire malgré les vives objections de Taïwan.