Tailor AM gagne un mandat d'épargne entreprise

(NEWSManagers.com) - La société d'investissement GO ! Epargne entreprise, spécialisée sur le segment de l'épargne salariale, vient de confier la gestion de sa Sicav à Tailor Asset Management, a annoncé son fondateur et directeur général Benoît Magnier.

La Sicav était jusqu'ici gérée par Sanso IS, structure pour laquelle le dirigeant de GO ! avait travaillé deux ans après la fusion de Cedrus AM, dont il était cofondateur, avec Amaïka AM en 2017. Il compte trois compartiments : un court terme (16 millions d'euros d'encours à fin août), un moyen terme (7,5 millions), et un long terme (7,5 millions).