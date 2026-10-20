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TAG Immobilien en hausse après que Goldman Sachs a lancé sa couverture avec une recommandation « acheter »
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Le titre de la société immobilière allemande TAG Immobilien TEGG.DE progresse de près de 2 % alors que Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

** La société de courtage souligne l'exposition de TAG au marché résidentiel allemand, très rentable , ainsi que la solidité de son bilan

** Il considère l’expansion du groupe sur le marché résidentiel polonais comme un moteur de croissance susceptible de lui permettre de surperformer ses concurrents

** Le titre a perdu 22 % de sa valeur depuis le mois d’août, ce qui en fait « un point d’entrée attractif », ajoute GS

** Les 12 analystes qui couvrent TAG Immobilien AG attribuent tous au titre une recommandation « achat fort » ou « achat », selon les données de LSEG

** TAG arrive en tête de l’indice des valeurs moyennes allemandes .MDAXI

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