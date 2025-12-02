TAE Technologies, soutenue par Google, crée une co-entreprise avec l'agence nucléaire britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TAE Technologies, une société privée soutenue par Alphabet's GOOGL.O Google et Chevron CVX.N , a déclaré mardi qu'elle avait formé une coentreprise avec l'agence nucléaire du Royaume-Uni pour développer des faisceaux neutres pour la fusion nucléaire.

Selon l'accord, l'autorité britannique de l'énergie atomique investira 5,6 millions d'euros (6,50 millions de dollars) dans la nouvelle entreprise appelée TAE Beam UK.

La fusion nucléaire est une technologie naissante qui vise à produire de l'électricité en exploitant le processus qui alimente le soleil. Elle offre la perspective d'une énergie abondante sans pollution, sans déchets radioactifs et sans gaz à effet de serre.

L'énergie nucléaire suscitant un regain d'intérêt, des pays comme l'Italie, le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis s'intéressent aux entreprises de technologie nucléaire pour permettre des applications dans des secteurs tels que les soins de santé et la défense.

TAE Technologies a déclaré que ce partenariat lui permettra de développer et de commercialiser de manière plus rentable des systèmes à faisceau neutre de nouvelle génération pour la fusion et les applications connexes.

La société a ajouté qu'elle concevrait, développerait et fabriquerait des faisceaux neutres pour la fusion, tout en adaptant sa technologie d'accélération à la thérapie du cancer, à la sécurité alimentaire et à la sécurité intérieure.

"Ensemble, nous construisons une infrastructure essentielle pour la chaîne d'approvisionnement de la fusion et nous veillons à ce que le partenariat entre les États-Unis et le Royaume-Uni puisse rester au cœur de l'économie de la fusion de demain", a déclaré Michl Binderbauer, directeur général de l'entreprise.

Le projet devrait permettre de fournir les premiers faisceaux à impulsions courtes dans un délai de 18 à 24 mois, a indiqué l'entreprise.

(1 $ = 0,8618 euro)