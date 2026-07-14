Taco Bell, filiale de Yum, retire certains produits de son offre et affirme qu'aucun lien n'a été établi avec l'épidémie de cyclosporose aux États-Unis

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YUM.N , filiale de Yum Brands qui exploite la chaîne Taco Bell, a déclaré mardi avoir retiré certains produits de certains restaurants par mesure de précaution, mais a précisé que les autorités sanitaires américaines n’avaient établi aucun lien entre l’épidémie croissante de cyclosporose et la chaîne ou un produit alimentaire spécifique.

Les cas de cette maladie, qui provoque des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux, n’ont cessé d’augmenter à travers le pays ces derniers mois. Trente-quatre États ont signalé des cas , selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

L'action de Yum a chuté de 4,5 % après que le Washington Post a rapporté que les autorités sanitaires fédérales et étatiques enquêtaient pour déterminer si la laitue servie chez Taco Bell pouvait être liée à l'épidémie actuelle.

"Les autorités de santé publique n’ont pas confirmé de lien avec Taco Bell ni avec aucun ingrédient, fournisseur, restaurant ou distributeur en particulier", a déclaré Taco Bell.

La chaîne a indiqué qu’elle continuerait à suivre de près la situation et à se conformer aux recommandations des autorités de santé publique.

À Brooklyn, plusieurs grandes chaînes de supermarchés et de restauration rapide, dont Taco Bell, n’avaient pas affiché de panneaux d’avertissement ni retiré de produits mardi, a observé un journaliste de Reuters.

La plupart des personnes présentes dans les magasins et sur le trottoir n’avaient pas non plus entendu parler de l’épidémie, même si Dee Stephens, une employée de bureau qui se tenait devant le Taco Bell de Bushwick Avenue, a déclaré qu’elle comptait éviter la laitue dans un avenir proche.

"Je peux consommer des légumes verts d’une autre manière", a-t-elle déclaré.

Cette épidémie survient alors que les responsables de la santé publique sont confrontés à une réduction de leurs capacités de surveillance . L’année dernière, le Réseau de surveillance active des maladies d’origine alimentaire (FoodNet), un partenariat regroupant le CDC, le ministère américain de l’Agriculture, la FDA et dix départements de santé d’État, a cessé de surveiller six des huit agents pathogènes, dont la cyclospora, en raison de coupes budgétaires.

Les épidémies d’intoxication alimentaire peuvent peser lourdement sur les actions des chaînes de restauration. McDonald’s MCD.N a fait l’objet d’une enquête lors d’une épidémie de cyclospora liée à des salades en 2018, tandis que Chipotle Mexican Grill CMG.N a été confronté à une série de graves épidémies d’E. coli et de norovirus dans plusieurs États américains, ce qui a mis à mal le chiffre d’affaires et le cours de l’action de l’entreprise.

"La perception compte autant que les faits dans les premières phases d’une enquête sur la sécurité alimentaire. Même un lien non confirmé avec une intoxication alimentaire peut amener les consommateurs à repenser leurs choix en matière de restauration", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

"Même si la chaîne est finalement innocentée, l’enquête pourrait jeter une ombre sur la marque et peser sur les ventes à court terme", a-t-il ajouté.

Le nombre de cas confirmés en laboratoire liés à la récente épidémie de cyclosporose s’élève désormais à 1.645, a indiqué mardi le CDC, soit une augmentation de plus de 800 cas par rapport à sa dernière mise à jour il y a une semaine.

L'épidémie actuelle aux États-Unis, qui a débuté le 1er mai, est concentrée dans le Michigan, tandis que l'Ohio et New York ont également signalé un nombre élevé de cas.

Selon l’agence sanitaire, ces infections ont entraîné 141 hospitalisations à travers le pays au 13 juillet. Aucun décès n’a été signalé.

Le CDC a indiqué avoir également recensé plus de 5.100 cas supplémentaires nécessitant une analyse et une confirmation plus approfondies.

La cyclosporose peut se contracter par la consommation d’aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou d’eau contaminée par des matières fécales, selon le CDC.