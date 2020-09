Tabula lance un ETF pour profiter de la pente des courbes de crédit

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur d' ETF obligataires Tabula Investment Management a lancé un nouvel ETF conçu pour tirer parti de la pente des courbes de crédit investment grade. L'ETF Tabula iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener UCITS (EUR) bénéficie aussi d' une pentification plus accrue de ces dernières, ce qui signifie que la différence des spreads de crédit entre les indices de CDS investment grade 5 ans et 10 ans augmente.

" Les stratégies Steepener sont un moyen bien connu de générer des rendements à partir des courbes de taux d'intérêt, explique Michael-John Lytle, directeur général de Tabula. Cette opportunité existe également sur les marchés crédit, mais elle est plus difficile d'accès, nécessitant une infrastructure et des capacités d'exécution spécialisées en matière de credit default swap. Nous avons travaillé avec IHS Markit pour créer un indice liquide et transparent accessible via un ETF UCITS " .

L'indice iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener est conçu pour capturer un rendement issu de la pente des courbes de crédit investment grade en Amérique du Nord et en Europe. Il prend une exposition sur deux indices liquides de CDS, l' iTraxx Europe et le CDX North American Investment Grade, en vendant de la protection sur les points 5 ans (long credit) et en achetant de la protection sur les points 10 ans (short credit). Le ratio entre l'exposition 5 ans et 10 ans est ajusté pour minimiser l'exposition aux mouvements des spreads de crédit.

L' ETF a été coté sur Deutsche Börse Xetra le 10 septembre 2020, avec des frais courants de 0,40%.