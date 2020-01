Tabula lance un ETF d' obligations d' entreprises original

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur européen d' ETF obligataires Tabula Investment Management a lancé à Londres le Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF, qui se veut être le premier ETF d' obligations d' entreprises basé sur un indice européen de CDS.

Le nouveau produit offre une exposition passive au nouvel indice iBoxx iTraxx Europe Bond Index que Tabula a conçu en partenariat avec IHS Markit. Cet indice " associe la construction robuste d'un indice obligataire iBoxx avec l'exposition géographique et sectorielle de l' iTraxx Europe, l'instrument de référence du marché du crédit des sociétés européennes via les CDS " , précise un communiqué.

Contrairement à la majorité des indices obligataires européens, qui couvrent les obligations libellées en euro de tous les émetteurs, l'indice iBoxx iTraxx Europe Bond se concentre sur les obligations d' entreprises européennes. De plus, l'indice pondère équitablement chaque émetteur et dispose de limites sectorielles, ce qui évite la concentration dans un actif ou secteur donné et assure son caractère diversifié.

Le Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF est disponible à la négociation sur le LSE et très prochainement sur le Xetra en Allemagne.

Tabula compte prochainement lancer un produit lié à l'inflation.