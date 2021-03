Tabula IM introduit un ETF en Suisse

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur européen d' ETF obligataires Tabula Investment Management a lancé le US Enhanced Inflation Ucits ETF sur la bourse Six Swiss Exchange.

La nouvelle part CHF-hedged (TINC) s' ajoute aux autres parts déjà disponibles de cet ETF: USD (TINF, LSE), EUR-hedged (TINE, Borsa Italiana) et GBP-hedged (TING, LSE). La version USD a été lancée en novembre 2020 et compte un encours d'environ 35 millions de dollars.

Le Tabula US Enhanced Inflation Ucits ETF CHF-hedged (TINC) est exposé à l'inflation américaine réalisée et attendue. Cet ETF combine un portefeuille d' obligations américaines indexées à l' inflation et une protection sur les anticipations d' inflation (Breakevens).

" La Suisse est l'un des marchés d'ETF les plus importants et connait une croissance rapide en Europe, il est impératif que nous y soyons solidement implantés " , commente Stefan Garcia, Managing Director de Tabula.