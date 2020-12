Tabula embauche un ancien de City Financial

(NEWSManagers.com) -

La société d' ETF obligataires Tabula a recruté Stefan Garcia en tant que managing director. L' intéressé était précédemment responsable de la distribution mondiale de City Financial. Avant cela, il a été managing director et co-responsable de l' Europe, du Moyen-Orient et de l' Afrique chez Source, où il a travaillé avec Michael John Lytle, fondateur et CEO de Tabula. Il aussi officié pour ETF Securities.

Stefan Garcia a été recruté pour aider à piloter la croissance de la société.