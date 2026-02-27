information fournie par Reuters • 27/02/2026 à 08:45

TABLEAU-France-Inflation harmonisée préliminaire de 1,1% en février

Données provisoires du rythme de l'inflation sur un an en France pour le mois de février, publiées vendredi par l'Insee.

Variations sur un an, en pourcentage.

Janvier Février

Indice des prix à la consommation harmonisé

selon les normes européennes (IPCH) +0,4% +1,1%

Indice des prix à la consommation (IPC)

+0,3% +1,0%

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un taux d'inflation IPCH de 0,7% en février. FRCPIP=ECI

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Reportage Alessandro Parodi et Vera Dvorakova)