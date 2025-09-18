 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 11:55

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/34

COUPON 0,60%

VOLUME ADJUGE 641 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 2,203 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 93,63%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,37%

A COMPARER A 1,32%

EN DATE DU 17/07/25

DATE DE REGLEMENT 22/09/25

OATei

MATURITE 25/07/38

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 448 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,709 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 81,71%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,70%

A COMPARER A 1,64%

EN DATE DU 17/07/25

DATE DE REGLEMENT 22/09/25

OATi

MATURITE 01/03/39

COUPON 0,55%

VOLUME ADJUGE 246 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,151 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 84,67%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,85%

A COMPARER A 1,70%

EN DATE DU 17/07/25

DATE DE REGLEMENT 22/09/25

Inflation
