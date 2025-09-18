TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 641 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,203 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 93,63%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,37%
A COMPARER A 1,32%
EN DATE DU 17/07/25
DATE DE REGLEMENT 22/09/25
OATei
MATURITE 25/07/38
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 448 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,709 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,71%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,70%
A COMPARER A 1,64%
EN DATE DU 17/07/25
DATE DE REGLEMENT 22/09/25
OATi
MATURITE 01/03/39
COUPON 0,55%
VOLUME ADJUGE 246 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,151 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 84,67%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,85%
A COMPARER A 1,70%
EN DATE DU 17/07/25
DATE DE REGLEMENT 22/09/25
