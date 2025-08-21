 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 11:58

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/32

COUPON 3,15%

VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,265 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 113,45%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,11%

A COMPARER A 0,91%

EN DATE DU 22/05/25

DATE DE REGLEMENT 25/08/25

OATei

MATURITE 25/07/40

COUPON 1,80%

VOLUME ADJUGE 393 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,074 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,38%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,76%

A COMPARER A 1,58%

EN DATE DU 22/05/25

DATE DE REGLEMENT 25/08/25

OATei

MATURITE 25/07/53

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 330 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,091 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 59,96%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,98%

A COMPARER A 1,73%

EN DATE DU 22/05/25

DATE DE REGLEMENT 25/08/25

Inflation
