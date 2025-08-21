TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/32
COUPON 3,15%
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,265 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 113,45%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,11%
A COMPARER A 0,91%
EN DATE DU 22/05/25
DATE DE REGLEMENT 25/08/25
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 393 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,074 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,38%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,76%
A COMPARER A 1,58%
EN DATE DU 22/05/25
DATE DE REGLEMENT 25/08/25
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 330 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,091 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 59,96%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,98%
A COMPARER A 1,73%
EN DATE DU 22/05/25
DATE DE REGLEMENT 25/08/25
