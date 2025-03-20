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TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation
information fournie par Reuters 20/03/2025 à 11:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OATei

MATURITE 25/07/34

COUPON 0,60%

VOLUME ADJUGE 415 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,400 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 94,68%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,20%

A COMPARER A 1,14%

EN DATE DU 23/01/25

DATE DE REGLEMENT 24/03/25

OATi

MATURITE 01/03/36

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 781 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 2,170 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 86,35%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,45%

A COMPARER A 1,18%

EN DATE DU 21/11/24

DATE DE REGLEMENT 24/03/25

OATei

MATURITE 25/07/40

COUPON 1,80%

VOLUME ADJUGE 208 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 859 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 104,29%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,48%

A COMPARER A 1,38%

EN DATE DU 23/01/25

DATE DE REGLEMENT 24/03/25

OATei

MATURITE 25/07/53

COUPON 0,10%

VOLUME ADJUGE 360 MLNs EUROS

VOLUME DEMANDE 1,020 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 66,54%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,57%

A COMPARER A 1,35%

EN DATE DU 23/01/25

DATE DE REGLEMENT 24/03/25

Inflation
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