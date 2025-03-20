TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 415 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,400 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,68%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,20%
A COMPARER A 1,14%
EN DATE DU 23/01/25
DATE DE REGLEMENT 24/03/25
OATi
MATURITE 01/03/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 781 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 2,170 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,35%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,45%
A COMPARER A 1,18%
EN DATE DU 21/11/24
DATE DE REGLEMENT 24/03/25
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 208 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 859 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 104,29%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,48%
A COMPARER A 1,38%
EN DATE DU 23/01/25
DATE DE REGLEMENT 24/03/25
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 360 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,020 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 66,54%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,57%
A COMPARER A 1,35%
EN DATE DU 23/01/25
DATE DE REGLEMENT 24/03/25
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