TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 824 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,953 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,28%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,25%
A COMPARER A 1,20%
EN DATE DU 20/03/25
DATE DE REGLEMENT 23/04/25
OATei
MATURITE 25/07/36
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 186 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 977 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,53%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,40%
A COMPARER A 1,20%
EN DATE DU 20/02/25
DATE DE REGLEMENT 23/04/25
OATi
MATURITE 01/03/39
COUPON 0,55%
VOLUME ADJUGE 693 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,832 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 87,41%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,56%
A COMPARER A 1,41%
EN DATE DU 23/01/25
DATE DE REGLEMENT 23/04/25
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 294 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 951 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 64,71%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,68%
A COMPARER A 1,57%
EN DATE DU 20/03/25
DATE DE REGLEMENT 23/04/25
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