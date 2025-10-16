TABLEAU - Détails de l'adjudication de titres indexées sur l'inflation

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OATei
MATURITE 25/07/34
COUPON 0,60%
VOLUME ADJUGE 650 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,660 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 94,56%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,25%
A COMPARER A 1,37%
EN DATE DU 18/09/25
DATE DE REGLEMENT 20/10/25
OATei
MATURITE 25/07/40
COUPON 1,80%
VOLUME ADJUGE 177 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 912 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,44%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,68%
A COMPARER A 1,76%
EN DATE DU 21/08/25
DATE DE REGLEMENT 20/10/25
OATei
MATURITE 25/07/53
COUPON 0,10%
VOLUME ADJUGE 327 MLNs EUROS
VOLUME DEMANDE 1,130 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 61,03%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,92%
A COMPARER A 1,98%
EN DATE DU 21/08/25
DATE DE REGLEMENT 20/10/25
