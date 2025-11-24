TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,420 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,045%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,52%
TAUX MOYEN PONDERE 2,041%
A COMPARER A 2,027%
EN DATE DU 17/11/25
DATE DE REGLEMENT 26/11/25
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,620 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 8,78%
TAUX MOYEN PONDERE 2,053%
A COMPARER A 2,066%
EN DATE DU 17/11/25
DATE DE REGLEMENT 6198
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,480 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,085%
% SERVI AU PRIX LIMITE 58,05%
TAUX MOYEN PONDERE 2,078%
A COMPARER A 2,084%
EN DATE DU 17/11/25
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer