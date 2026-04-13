TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,552 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,961 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,250%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,248%
A COMPARER A 2,253%
EN DATE DU 07/04/26
DATE DE REGLEMENT 15/04/26
BTF 19 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 662 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,367 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,335%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,335%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8940
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,741 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,450%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,30%
TAUX MOYEN PONDERE 2,448%
A COMPARER A 2,509%
EN DATE DU 07/04/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,299 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,664 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,62%
TAUX MOYEN PONDERE 2,634%
A COMPARER A 2,694%
EN DATE DU 07/04/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer