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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 07/07/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,138 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,935%

% SERVI AU PRIX LIMITE 98,40%

TAUX MOYEN PONDERE 1,934%

A COMPARER A 1,957%

EN DATE DU 30/06/25

DATE DE REGLEMENT 09/07/25

BTF 15 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 375 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,520 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,925%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,924%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 6392

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,116 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,910%

% SERVI AU PRIX LIMITE 53,47%

TAUX MOYEN PONDERE 1,903%

A COMPARER A 1,949%

EN DATE DU 30/06/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,568 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,900%

% SERVI AU PRIX LIMITE 17,23%

TAUX MOYEN PONDERE 1,892%

A COMPARER A 1,918%

EN DATE DU 30/06/25

DATE DE REGLEMENT

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