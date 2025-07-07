TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,138 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,935%
% SERVI AU PRIX LIMITE 98,40%
TAUX MOYEN PONDERE 1,934%
A COMPARER A 1,957%
EN DATE DU 30/06/25
DATE DE REGLEMENT 09/07/25
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 375 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,520 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,925%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,924%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6392
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,116 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,910%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,47%
TAUX MOYEN PONDERE 1,903%
A COMPARER A 1,949%
EN DATE DU 30/06/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,568 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,900%
% SERVI AU PRIX LIMITE 17,23%
TAUX MOYEN PONDERE 1,892%
A COMPARER A 1,918%
EN DATE DU 30/06/25
DATE DE REGLEMENT
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