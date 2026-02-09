 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,393 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,150 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 7,61%

TAUX MOYEN PONDERE 2,004%

A COMPARER A 2,007%

EN DATE DU 02/02/26

DATE DE REGLEMENT 11/02/26

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,351 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 93,02%

TAUX MOYEN PONDERE 2,008%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8247

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,600 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,035%

% SERVI AU PRIX LIMITE 82,15%

TAUX MOYEN PONDERE 2,031%

A COMPARER A 2,036%

EN DATE DU 02/02/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,420 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,045%

% SERVI AU PRIX LIMITE 29,39%

TAUX MOYEN PONDERE 2,038%

A COMPARER A 2,058%

EN DATE DU 02/02/26

DATE DE REGLEMENT

