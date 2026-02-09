TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,393 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,150 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 7,61%
TAUX MOYEN PONDERE 2,004%
A COMPARER A 2,007%
EN DATE DU 02/02/26
DATE DE REGLEMENT 11/02/26
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,351 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,02%
TAUX MOYEN PONDERE 2,008%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8247
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,999 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,600 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,035%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,15%
TAUX MOYEN PONDERE 2,031%
A COMPARER A 2,036%
EN DATE DU 02/02/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,420 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,045%
% SERVI AU PRIX LIMITE 29,39%
TAUX MOYEN PONDERE 2,038%
A COMPARER A 2,058%
EN DATE DU 02/02/26
DATE DE REGLEMENT
