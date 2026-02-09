Lockheed Martin dévoile le Lamprey, un drone sous-marin autonome multi-missions
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:33
Lockheed Martin annonce le lancement du "Lamprey", un véhicule sous-marin autonome multi-missions reposant sur une architecture modulaire "plug-and-play". Conçu pour répondre aux besoins de la marine des Etats-Unis en matière d'accès furtif et d'opérations de déni maritime, l'engin s'inspire de la nature et peut se fixer à un navire de surface ou à un sous-marin hôte sans modification de ce dernier, puis recharger ses batteries grâce à des hydrogénateurs intégrés.
Selon son constructeur, le Lamprey est capable de mener des missions variées, allant du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) au déploiement d'équipements sur les fonds marins, ainsi qu'à des actions cinétiques et non cinétiques.
Lockheed Martin met en avant une présence sous-marine autonome et persistante, à un coût inférieur aux plateformes habitées, destinée à renforcer le contrôle des fonds marins.
Le titre Lockheed Martin s'arroge un peu plus de 1%, une heure après l'ouverture des portes de Wall Street.
Valeurs associées
|632,750 USD
|NYSE
|+1,59%
