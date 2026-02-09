 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lockheed Martin dévoile le Lamprey, un drone sous-marin autonome multi-missions
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:33

Le groupe américain présente une nouvelle plateforme navale destinée à renforcer les capacités furtives et autonomes des forces américaines et alliées dans un contexte maritime contesté.

Lockheed Martin annonce le lancement du "Lamprey", un véhicule sous-marin autonome multi-missions reposant sur une architecture modulaire "plug-and-play". Conçu pour répondre aux besoins de la marine des Etats-Unis en matière d'accès furtif et d'opérations de déni maritime, l'engin s'inspire de la nature et peut se fixer à un navire de surface ou à un sous-marin hôte sans modification de ce dernier, puis recharger ses batteries grâce à des hydrogénateurs intégrés.

Selon son constructeur, le Lamprey est capable de mener des missions variées, allant du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) au déploiement d'équipements sur les fonds marins, ainsi qu'à des actions cinétiques et non cinétiques.

Lockheed Martin met en avant une présence sous-marine autonome et persistante, à un coût inférieur aux plateformes habitées, destinée à renforcer le contrôle des fonds marins.

Le titre Lockheed Martin s'arroge un peu plus de 1%, une heure après l'ouverture des portes de Wall Street.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
632,750 USD NYSE +1,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris entame la semaine en hausse
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite

  • Des automobilistes font la queue pour faire le plein dans une station-service de La Havane, le 30 janvier 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    A Cuba, la vie au ralenti faute de carburant
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    Cuba a commencé lundi à appliquer les nouvelles mesures d'urgence destinées à économiser le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis, qui frappe durement la vie quotidienne des habitants. Dans les rues de La Havane, la circulation ... Lire la suite

  • Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 18:13 

    À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.

  • Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le vice-président américain JD Vance après une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs entretiens à Erevan le 9 février 2026. ( AFP / KAREN MINASYAN )
    En Arménie, JD Vance dit "oeuvrer pour la paix" avant une visite en Azerbaïdjan
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:10 

    Le vice-président américain JD Vance est arrivé lundi en Arménie avant une visite mardi en Azerbaïdjan, Washington cherchant à consolider l'accord de paix signé sous son égide entre ces deux pays du Caucase du Sud. Il s'agit de la première visite d'un tel haut ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank