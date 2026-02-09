Eli Lilly rachète Orna Therapeutics pour s'étendre dans les thérapies cellulaires innovantes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le laboratoire américain Eli Lilly, spécialiste de l'obésité, a annoncé lundi le rachat d'Orna Therapeutics, qui lui permettra d'étendre son portefeuille dans les thérapies cellulaires innovantes.

Selon les termes de l'accord, Lilly va acquérir la biotech Orna, également américaine, pour un montant allant jusqu'à 2,4 milliards de dollars en espèces.

La transaction prévoit un paiement initial et des versements ultérieurs conditionnés à la réalisation de certaines étapes de développement clinique.

Orna met au point une nouvelle classe de traitements utilisant de l'ARN circulaire, associé à de nouvelles nanoparticules lipidiques pour permettre au propre organisme du patient de produire des thérapies cellulaires et de traiter des maladies auto-immunes.

Le programme phare de la biotech est une thérapie dite CAR-T, in vivo, qui va cibler certaines cellules immunitaires chez les patients.

Les technologies CAR-T (ou "cellules T à récepteur antigénique chimérique") sont un pan très innovant de la recherche pour les maladies auto-immunes et pour certains cancers, qui consiste à modifier génétiquement des cellules immunitaires du patient.

Mais les traitements existants ont une logistique lourde, puisque qu'ils nécessitent de prélever ces cellules chez le patient pour les éditer avant de les réinjecter dans son organisme. Orna Therapeutics projette quant à lui de modifier ces cellules in vivo, chez le patient.

Avec cette acquisition, Eli Lilly étend son portefeuille au delà de l'obésité. En 2025, le laboratoire a engrangé 65 milliards de dollars de revenus, dont un peu plus de la moitié proviennent de ses médicaments anti-obésité Mounjaro et Zepbound.

Début janvier, le laboratoire avait déjà annoncé le rachat pour 1,2 milliard de dollars de la biotech Ventyx, spécialisée dans les thérapies orales innovantes pour les patients atteints de maladies inflammatoires.