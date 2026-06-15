TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,870 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,330%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,24%
TAUX MOYEN PONDERE 2,327%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 17/06/26
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,145 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,355%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,22%
TAUX MOYEN PONDERE 2,352%
A COMPARER A 2,361%
EN DATE DU 08/06/26
DATE DE REGLEMENT 11454
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,348 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,475%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,28%
TAUX MOYEN PONDERE 2,465%
A COMPARER A 2,507%
EN DATE DU 08/06/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,848 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,610%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,29%
TAUX MOYEN PONDERE 2,602%
A COMPARER A 2,667%
EN DATE DU 08/06/26
DATE DE REGLEMENT
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