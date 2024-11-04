TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 9 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,840 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,085%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,63%
TAUX MOYEN PONDERE 3,079%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 06/11/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,796 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,049 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,090%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,14%
TAUX MOYEN PONDERE 3,085%
A COMPARER A 3,055%
EN DATE DU 28/10/24
DATE DE REGLEMENT 7860
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,830 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,900%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,88%
TAUX MOYEN PONDERE 2,892%
A COMPARER A 2,778%
EN DATE DU 28/10/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,980 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,65%
TAUX MOYEN PONDERE 2,647%
A COMPARER A 2,531%
EN DATE DU 28/10/24
DATE DE REGLEMENT
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