TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,099 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,705 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,940%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,65%
TAUX MOYEN PONDERE 1,938%
A COMPARER A 1,940%
EN DATE DU 15/07/25
DATE DE REGLEMENT 23/07/25
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,526 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,920%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,66%
TAUX MOYEN PONDERE 1,916%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6386
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,435 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,940%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,30%
TAUX MOYEN PONDERE 1,935%
A COMPARER A 1,925%
EN DATE DU 15/07/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,555 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,905%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,40%
TAUX MOYEN PONDERE 1,902%
A COMPARER A 1,914%
EN DATE DU 15/07/25
DATE DE REGLEMENT
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