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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 23/06/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,896 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,420 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,955%

% SERVI AU PRIX LIMITE 30,57%

TAUX MOYEN PONDERE 1,951%

A COMPARER A 1,948%

EN DATE DU 16/06/25

DATE DE REGLEMENT 25/06/25

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,000 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,625 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,935%

% SERVI AU PRIX LIMITE 52,12%

TAUX MOYEN PONDERE 1,932%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 7811

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,581 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,955%

% SERVI AU PRIX LIMITE 51,56%

TAUX MOYEN PONDERE 1,953%

A COMPARER A 1,953%

EN DATE DU 16/06/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,994 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,099 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,935%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,932%

A COMPARER A 1,940%

EN DATE DU 16/06/25

DATE DE REGLEMENT

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