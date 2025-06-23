TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,896 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,420 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,955%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,57%
TAUX MOYEN PONDERE 1,951%
A COMPARER A 1,948%
EN DATE DU 16/06/25
DATE DE REGLEMENT 25/06/25
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,000 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,935%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,12%
TAUX MOYEN PONDERE 1,932%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7811
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,581 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,955%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,56%
TAUX MOYEN PONDERE 1,953%
A COMPARER A 1,953%
EN DATE DU 16/06/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,994 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,099 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,935%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,932%
A COMPARER A 1,940%
EN DATE DU 16/06/25
DATE DE REGLEMENT
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