France: Enquête du PNAT pour "tortures" sur le traitement des militants de la flottille pour Gaza

Des militants français de la flottille Global Sumud à destination de Gaza, détenus par les forces israéliennes à leur arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, à Roissy, près de Paris

Le Parquet ‌national antiterroriste (PNAT) annonce vendredi l'ouverture d'une enquête pour "tortures" et "crimes ​de guerre" pour de mauvais traitements présumés infligés aux membres français de la récente flottille d'aide pour Gaza par ​les autorités israéliennes.

"A la suite d’un signalement transmis en application de ​l’article 40 du code de ⁠procédure pénale par le ministère de l’Europe et ‌des Affaires étrangères le 28 mai, le parquet national antiterroriste a ouvert ce jour une ​enquête préliminaire des ‌chefs de tortures, au sens de la ⁠Convention de New-York du 10 décembre 1984, et de crimes de guerre", précise le PNAT.

Les investigations ont été ⁠confiées à l’Office ‌central de lutte contre les crimes contre ⁠l’humanité (OCLCH).

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait ‌annoncé le 29 mai avoir saisi la ⁠justice française après la diffusion d'une vidéo ⁠montrant le ministre ‌israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir se ​moquant de militants agenouillés, ‌mains liées, après leur interception en mer par les forces de sécurité israéliennes.

Ces ​images avaient suscité une réprobation internationale.

La flottille d'une cinquantaine de bateaux avait quitté la Turquie ⁠mi-mai à destination de la bande de Gaza avant d'être interceptée par l'armée israélienne. L'Etat hébreu avait annoncé l'arrestation de 430 militants, dont 37 Français, qui ont tous été expulsés.

(Rédigé par Tangi Salaün et Sophie Louet, édité ​par Blandine Hénault)