TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,798 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 13,425 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,030%
% SERVI AU PRIX LIMITE 90,63%
TAUX MOYEN PONDERE 2,026%
A COMPARER A 2,043%
EN DATE DU 05/01/26
DATE DE REGLEMENT 14/01/26
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,695 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,075%
% SERVI AU PRIX LIMITE 2,17%
TAUX MOYEN PONDERE 2,068%
A COMPARER A 2,060%
EN DATE DU 05/01/26
DATE DE REGLEMENT 12911
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,320 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,100%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,97%
TAUX MOYEN PONDERE 2,098%
A COMPARER A 2,116%
EN DATE DU 05/01/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer