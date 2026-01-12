 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
12/01/2026

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,798 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 13,425 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,030%

% SERVI AU PRIX LIMITE 90,63%

TAUX MOYEN PONDERE 2,026%

A COMPARER A 2,043%

EN DATE DU 05/01/26

DATE DE REGLEMENT 14/01/26

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,100 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,695 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,075%

% SERVI AU PRIX LIMITE 2,17%

TAUX MOYEN PONDERE 2,068%

A COMPARER A 2,060%

EN DATE DU 05/01/26

DATE DE REGLEMENT 12911

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,320 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,100%

% SERVI AU PRIX LIMITE 76,97%

TAUX MOYEN PONDERE 2,098%

A COMPARER A 2,116%

EN DATE DU 05/01/26

DATE DE REGLEMENT

