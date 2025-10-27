TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,956 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,015%
% SERVI AU PRIX LIMITE 79,95%
TAUX MOYEN PONDERE 2,011%
A COMPARER A 1,987%
EN DATE DU 20/10/25
DATE DE REGLEMENT 29/10/25
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 360 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,560 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,020%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,015%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6264
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,492 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,62%
TAUX MOYEN PONDERE 2,041%
A COMPARER A 2,015%
EN DATE DU 20/10/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,429 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 19,21%
TAUX MOYEN PONDERE 2,053%
A COMPARER A 2,020%
EN DATE DU 20/10/25
DATE DE REGLEMENT
