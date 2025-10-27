 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 238,18
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,956 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,015%

% SERVI AU PRIX LIMITE 79,95%

TAUX MOYEN PONDERE 2,011%

A COMPARER A 1,987%

EN DATE DU 20/10/25

DATE DE REGLEMENT 29/10/25

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 360 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,560 MD EUROS

PRIX LIMITE 2,020%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,015%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 6264

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,899 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,492 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,050%

% SERVI AU PRIX LIMITE 38,62%

TAUX MOYEN PONDERE 2,041%

A COMPARER A 2,015%

EN DATE DU 20/10/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,429 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,060%

% SERVI AU PRIX LIMITE 19,21%

TAUX MOYEN PONDERE 2,053%

A COMPARER A 2,020%

EN DATE DU 20/10/25

DATE DE REGLEMENT

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank