TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,594 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,125 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,500%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,02%
TAUX MOYEN PONDERE 2,496%
A COMPARER A 2,608%
EN DATE DU 27/01/25
DATE DE REGLEMENT 05/02/25
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,139 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,385%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,46%
TAUX MOYEN PONDERE 2,381%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8692
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,290 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,94%
TAUX MOYEN PONDERE 2,395%
A COMPARER A 2,508%
EN DATE DU 27/01/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,196 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,380 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,225%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,93%
TAUX MOYEN PONDERE 2,218%
A COMPARER A 2,407%
EN DATE DU 27/01/25
DATE DE REGLEMENT
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