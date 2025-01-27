TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,994 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,701 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,610%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,84%
TAUX MOYEN PONDERE 2,608%
A COMPARER A 2,633%
EN DATE DU 20/01/25
DATE DE REGLEMENT 29/01/25
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,381 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,95%
TAUX MOYEN PONDERE 2,508%
A COMPARER A 2,532%
EN DATE DU 20/01/25
DATE DE REGLEMENT 7797
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 998 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,020 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,415%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,61%
TAUX MOYEN PONDERE 2,414%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,197 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,896 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,410%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,99%
TAUX MOYEN PONDERE 2,407%
A COMPARER A 2,408%
EN DATE DU 20/01/25
DATE DE REGLEMENT
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