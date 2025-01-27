 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
CAC 40
7 910,40
-0,22%
  2. Aide
  2. Aide
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 910,40
-0,22%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 27/01/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,994 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,701 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,610%

% SERVI AU PRIX LIMITE 80,84%

TAUX MOYEN PONDERE 2,608%

A COMPARER A 2,633%

EN DATE DU 20/01/25

DATE DE REGLEMENT 29/01/25

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,381 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,510%

% SERVI AU PRIX LIMITE 81,95%

TAUX MOYEN PONDERE 2,508%

A COMPARER A 2,532%

EN DATE DU 20/01/25

DATE DE REGLEMENT 7797

BTF 48 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 998 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,020 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,415%

% SERVI AU PRIX LIMITE 50,61%

TAUX MOYEN PONDERE 2,414%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,197 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,896 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,410%

% SERVI AU PRIX LIMITE 31,99%

TAUX MOYEN PONDERE 2,407%

A COMPARER A 2,408%

EN DATE DU 20/01/25

DATE DE REGLEMENT

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank