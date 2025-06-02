TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,199 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,658 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,990%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,15%
TAUX MOYEN PONDERE 1,985%
A COMPARER A 1,999%
EN DATE DU 26/05/25
DATE DE REGLEMENT 04/06/25
BTF 16 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,739 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,955%
% SERVI AU PRIX LIMITE 45,64%
TAUX MOYEN PONDERE 1,952%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7890
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,011 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,965%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,44%
TAUX MOYEN PONDERE 1,962%
A COMPARER A 1,982%
EN DATE DU 26/05/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,948 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,915%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,67%
TAUX MOYEN PONDERE 1,909%
A COMPARER A 1,913%
EN DATE DU 26/05/25
DATE DE REGLEMENT
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