TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,500 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,995 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,105%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,088%
A COMPARER A 2,069%
EN DATE DU 01/12/25
DATE DE REGLEMENT 10/12/25
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,105 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,085%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,25%
TAUX MOYEN PONDERE 2,084%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6000
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,655 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,110%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,14%
TAUX MOYEN PONDERE 2,103%
A COMPARER A 2,091%
EN DATE DU 01/12/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,700 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,425 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,155%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,74%
TAUX MOYEN PONDERE 2,148%
A COMPARER A 2,101%
EN DATE DU 01/12/25
DATE DE REGLEMENT
