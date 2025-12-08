 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,500 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,995 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,105%

% SERVI AU PRIX LIMITE 18,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,088%

A COMPARER A 2,069%

EN DATE DU 01/12/25

DATE DE REGLEMENT 10/12/25

BTF 21 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,105 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,085%

% SERVI AU PRIX LIMITE 76,25%

TAUX MOYEN PONDERE 2,084%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 6000

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,655 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,110%

% SERVI AU PRIX LIMITE 42,14%

TAUX MOYEN PONDERE 2,103%

A COMPARER A 2,091%

EN DATE DU 01/12/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,700 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,425 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,155%

% SERVI AU PRIX LIMITE 55,74%

TAUX MOYEN PONDERE 2,148%

A COMPARER A 2,101%

EN DATE DU 01/12/25

DATE DE REGLEMENT

