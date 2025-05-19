TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,993 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,948 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,045%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,29%
TAUX MOYEN PONDERE 2,042%
A COMPARER A 2,057%
EN DATE DU 12/05/25
DATE DE REGLEMENT 21/05/25
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,472 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,015%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,59%
TAUX MOYEN PONDERE 2,011%
A COMPARER A 2,023%
EN DATE DU 12/05/25
DATE DE REGLEMENT 8636
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,100 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,005%
% SERVI AU PRIX LIMITE 89,91%
TAUX MOYEN PONDERE 2,004%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,098 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,209 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,955%
% SERVI AU PRIX LIMITE 8,29%
TAUX MOYEN PONDERE 1,947%
A COMPARER A 1,985%
EN DATE DU 12/05/25
DATE DE REGLEMENT
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