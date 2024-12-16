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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 16/12/2024 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 8 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 799 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,377 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,775%

% SERVI AU PRIX LIMITE 10,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,755%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 18/12/24

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,095 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,825 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,775%

% SERVI AU PRIX LIMITE 74,32%

TAUX MOYEN PONDERE 2,77%

A COMPARER A 2,817%

EN DATE DU 09/12/24

DATE DE REGLEMENT 12324

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,485 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,975 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,580%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,575%

A COMPARER A 2,641%

EN DATE DU 09/12/24

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,197 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,460 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,380%

% SERVI AU PRIX LIMITE 17,74%

TAUX MOYEN PONDERE 2,372%

A COMPARER A 2,357%

EN DATE DU 09/12/24

DATE DE REGLEMENT

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