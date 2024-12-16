TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 8 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 799 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,377 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,775%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,755%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 18/12/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,095 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,825 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,775%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,32%
TAUX MOYEN PONDERE 2,77%
A COMPARER A 2,817%
EN DATE DU 09/12/24
DATE DE REGLEMENT 12324
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,485 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,975 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,580%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,575%
A COMPARER A 2,641%
EN DATE DU 09/12/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,197 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,460 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,380%
% SERVI AU PRIX LIMITE 17,74%
TAUX MOYEN PONDERE 2,372%
A COMPARER A 2,357%
EN DATE DU 09/12/24
DATE DE REGLEMENT
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